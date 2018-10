Umbau ist gestartet: So wird die Sparkasse zum Rathaus

Der Umbau der ehemaligen Sparkasse in Hausham in ein neues Rathaus hat begonnen. Die Arbeiter gehen bewusst vorsichtig vor - auf Anweisung des Bürgermeisters.

Hausham – Einfach nur rausreißen ist nicht in der alten Sparkassen-Geschäftsstelle in Hausham. Statt mit dem Vorschlaghammer draufzuhauen, legen die Arbeiter behutsam Hand an beim Umbau der Räume für den Einzug des Rathauses im Sommer 2019. Die Maxime, die Bürgermeister Jens Zangenfeind ausgegeben hat, ist klar: „Wir wollen so viel wie möglich wiederverwenden.“

Lesen Sie auch: Exklusiver Rundgang: So wird aus der Haushamer Sparkasse ein Rathaus

Die Möbel habe man bereits eingelagert, die Glaswände der Büros wurden vorsichtig abmontiert. Letztere kommen zukünftig im neuen Standesamt im Pavillon zum Einsatz. Aktuell läuft gerade der Rückbau der Elektroinstallationen, berichtet Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung. Als nächstes stehe dann der Umbau der Heizungs- und Sanitäranlagen auf dem Programm. „Wir haben ja später eine ganz andere Raumaufteilung“, erklärt Zangenfeind. Jahreszeitbedingt werde sich der Großteil der Arbeiten in den kommenden Monaten im Innenbereich abspielen. Im Frühjahr 2019 sollen die Außenanlagen hergerichtet werden.

Der Umzug der Gemeindeverwaltung ist aktuell für Juni, Juli und August 2019 angesetzt, so der Bürgermeister: „Wir haben da bewusst großzügig geplant.“