Umzug abgeschlossen: So geht es jetzt mit Philipp Lahms Firma Sixtus weiter

Das war’s: Philipp Lahms Firma Sixtus hat den Standort Hausham planmäßig Ende 2019 verlassen. Wie geht es jetzt mit dem Unternehmen und dem Gebäude weiter?

Hausham/Bad Aibling – Die letzten Cremes sind verkauft, die Produktionsanlagen abgebaut. Wer dieser Tage durch die Sixtus Werke in Hausham schlendert, dem schlägt vor allem eines entgegen: gähnende Leere. Wie angekündigt hat das einstige Traditionsunternehmen, das seit August 2017 der Philipp Lahm Holding gehört, seine Zelte im Landkreis abgebrochen und ist nach Bad Aibling umgezogen. „Sixtus ist ab dem 1. Januar 2020 in Bad Aibling ansässig“, bestätigt Geschäftsführerin Petra Reindl. Viele Kisten musste das Team dafür nicht packen. Neben Reindl gehört lediglich noch eine Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement zur Belegschaft.

Es war ein Abschied mit Ansage. Ende Mai bestätigte Eigentümer Lahm die Gerüchte über die großen Umwälzungen bei Sixtus. Damit das Unternehmen in Zukunft wirtschaftlich arbeiten könne, müsse man das Geschäftsmodell verändern. Neben dem Standortwechsel sollte dies auch die Kündigung des Großteils der zwischen 20 und 25 Mitarbeitern sowie das Ende der Eigenproduktion beinhalten. Ferner war geplant, das Portfolio auf nur mehr sechs Produkttypen zu reduzieren.

All das wurde mittlerweile umgesetzt, bestätigt die Geschäftsführerin auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie ist überzeugt, dass die Firma den Wandel gut gemeistert hat. „Nahezu alle Mitarbeiter haben einen neue Anstellung gefunden oder haben Angebote für neue Jobs.“ Die anhängigen Arbeitsgerichtsverfahren abgeschlossen. Auch für einige der früheren Produktionsmaschinen von Sixtus hat sich eine neue Aufgabe gefunden. „Sie wurden verkauft“, sagt Reindl.

Hergestellt werden die Sixtus-Fabrikate laut Reindl künftig bei mehreren „Lohnherstellern“ in Bayern. Die von vielen befürchtete Verlagerung ins Ausland ist dem Vernehmen nach also nicht eingetreten. Der Vertrieb läuft nun ausschließlich deutschlandweit über Apotheken. Wie berichtet, will sich Sixtus verstärkt im medizinischen Bereich verorten.

Lesen Sie auch: Sixtus-Chronologie: Die spannende Geschichte von Philipp Lahms Firma

Wie es mit dem Firmengebäude in Hausham nach dem Ende der Miete durch Sixtus weitergeht, ist derweil offen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren zahlreiche Termine mit Interessenten“, sagt Bürgermeister Jens Zangenfeind. Der Gemeinderat haben sich mit verschiedensten Konzepten beschäftigt. Daraus geworden ist nichts. „Leider konnte wohl keine Einigung zwischen Grundstückseigentümer und Interessenten erzielt werden“, vermutet Zangenfeind. Der Gemeinde sei es aber „sehr wichtig“, dass das Areal möglichst bald wieder genutzt werde. Nicht nur räumlich naheliegend sei auch eine Einbindung in die geplante Sanierung des Förderturms zur Unterbringung des Bergbaumuseums. Ebenso aufgeschlossen sei man gewerblichen Nutzungsformen.

Die Gemeinde habe den Eigentümern mehrfach angeboten, bei der Suche nach Firmen zu helfen. So könnte man etwa das Netzwerk aus Standortmarketing-Gesellschaft (SMG), Gewerbeverein oder Unternehmerverband (UVM) aktivieren. Leider sei das Angebot bislang nicht in Anspruch genommen worden. Doch Zangenfeind gibt die Hoffnung nicht auf: „Wir sind sofort da, wenn wir gerufen werden.“