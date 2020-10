Unfall bei Hausham: Gmunderin fährt in Bach - Totalschaden

Eine Gmunderin (41) ist bei Hausham mit ihrem Skoda von der Staatsstraße 2076 abgekommen und im daneben verlaufenden Eckerbach gelandet. Ihr Auto ist ein Totalschaden.

Hausham - Eine 41-jährige Gmunderin ist am Dienstag bei Hausham nach einer Unachtsamkeit mit ihrem Skoda Fabia von der Staatsstraße 2076 abgekommen und im daneben verlaufenden Eckerbach gelandet. Wie die Polizei meldet, war die Frau gegen 10.30 Uhr von Gmund kommend in Richtung Hausham unterwegs. Rund 500 Meter vor der Abzweigung zur Fehnbachstraße geriet sie wohl aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett. Als sie gegensteuerte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kippte in den Eckerbach. Ihr Auto blieb auf der rechten Seite liegen.

Die 41-Jährige befreite sich unverletzt aus ihrem Fahrzeug. Am Skoda entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ein Abschleppdienst barg das Auto aus dem Bach. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe austraten, errichtete die Feuerwehr Agatharied eine Ölsperre im Bach.

