Unfall in Hausham: Seniorin (82) landet mit ihrem Polo im Bachbett

Die Polizei musste am Samstagvormittag zu einem Unfall in Hausham ausrücken. Eine Frau (82) war mit ihrem Pkw in ein Bachbett gerutscht (Symbolbild).

Kran muss Fahrzeug bergen

von Gabi Werner schließen

Gehöriger Schreck für eine 82-jährige Haushamerin: Die Seniorin landete am Samstag mit ihrem VW Polo in einem Bachbett. Glücklicherweise waren beherzte Retter vor Ort.

Hausham - Wie die Polizei berichtet, befuhr die betagte Dame am Samstag gegen 11 Uhr eine Anliegerstraße in Althausham. Als die 82-Jährige dem Gegenverkehr ausweichen wollte, geriet sie mit ihrem Wagen zu weit nach links, kam von der Straße ab und rutschte mit ihrem Polo in das angrenzende Bachbett. Der Pkw kam mit der Fahrerseite nach unten in dem Bach zum Liegen. Zum Glück konnten drei Zeugen - zwei Männer und eine Frau - der Haushamerin über die Beifahrertür aus ihrem Pkw helfen.

Bei dem Unfall entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dem Bach geborgen werden. Die Frau blieb unverletzt.

gab