Unfallflucht am Getränkemarkt

Teurer Getränkekauf für einen 43-jährigen Fischbachauer: Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden fest.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 19. August, teilt die Polizei mit. Gegen 11.15 Uhr parkte ein 43-jähriger Fischbachauer seinen Hyundai I30 am Parkplatz vor dem Getränkemarkt in der Oberen Tiefenbachstraße in Agatharied. Als er gegen 11.30 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Schaden vorne links an der Stoßstange fest.

Augenscheinlich war ein unbekanntes Fahrzeug, wohl beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Hyundai gefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Vorfall zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Täter werden bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Tel. 08025/2990 entgegengenommen.

sh