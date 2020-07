Unfallflucht beim Krankenhaus Agatharied: Zeuge notiert Kennzeichen - und wird jetzt gesucht

Eine Ford-Fahrerin beschädigte am Freitag auf den Parkplätzen des Krankenhauses Agatharied einen parkenden Hyundai. Anschließend fuhr sie einfach davon. Ihr Pech: Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet.

Agatharied - Laut Polizei ereignete sich die Unfallflucht am Freitag zwischen 16.30 und 17.15 Uhr auf Höhe der Kurzzeitparkplätze des Krankenhauses Agatharied. Eine Frau parkte mit ihrem Ford aus und stieß dabei gegen das Heck eines parkenden Hyundais. An diesem entstand durch den Zusammenprall ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Unfallverursacherin fuhr davon, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Vorgang von einem Zeugen beobachtet, der das Kennzeichen des Fords notierte und an den geschädigten Halter des Hyundais übergab. Dieser erstattete Anzeige bei der Polizei Miesbach. Die Beamten bitten nun den Zeugen, dessen Name der Polizei nicht bekannt ist, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Telefon 08025/299-0).

gab