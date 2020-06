Unfallflucht in Hausham: Mercedes stark beschädigt

In Hausham hat ein Unbekannter im Kreuzweg einen geparkten Mercedes schwer beschädigt und ist geflohen. Die Polizei sucht Zeugen.

Hausham - In Hausham hat ein Unbekannter im Kreuzweg einen geparkten Mercedes schwer beschädigt und ist geflohen. Die Polizei meldet:

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am 16.06.2020 zwischen 16:20 Uhr und 17:45 Uhr den im Kreuzweg in Hausham parkenden Pkw Daimler einer 46-jährigen Haushamerin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Durch den Verkehrsunfall wurde beim Pkw der Haushamerin die rechte Seite stark eingedrückt, so dass ein Fremdsachschaden in Höhe von ca. 2000,- € entstand.

Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, der möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Miesbach unter 08025/2990 melden.

