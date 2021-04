Vandalismus an zentraler Sportanlage Hausham

Zum wiederholten Mal wurden an der Haushamer Sportanlage Gegenstände zerstört. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus den Bildern einer Überwachungskamera.

Hausham - Erneut haben Unbekannte Sachen in der Toilette an der zentralen Sportanlage Hausham beschädigt. Im Agatharieder Weg wurde ein Waschbecken aus der Halterung gerissen sowie ein Toilettensitz und ein Seifenspender zerstört, wie die Polizeiinspektion Miesbach in einem Pressebericht mitteilt.

Vandalismus an der Zentralen Sportanlage in Hausham: 1000 Euro Schaden

Die Tat ereignete sich demnach zwischen Dienstag, 6. April und Donnerstag, 8. April. Der Gemeinde Hausham entstand dadurch ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08025 2990 melden können. Außerdem könnten auch Details aus dem Videomaterial einer Überwachungskamera hervorgehen, das noch ausgewertet werden muss.

