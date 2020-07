Vandalismus in Hausham: Unbekannte verwüsten Zentrale Sportanlage

Von einer „Schneise der Verwüstung“ spricht die Polizei. Einen hohen Sachschaden haben unbekannte Vandalen an der Zentralen Sportanlage in Hausham angerichtet.

Hausham - Auf sechs Metern Länge haben die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. auf 5. Juli, einen an den Sportplatz angrenzenden Zaun zu Boden gerissen. Wie Angestellte des benachbarten Förderzentrums der Polizeiinspektion Miesbach berichtet haben, wurden die einzelnen Zaunfelder dabei so stark verbogen, dass sie gänzlich erneuert werden müssen. Obendrein hinterließen die Rowdys Dutzende, weit verstreute leere Bier- und Spirituosen-Flaschen und anderen Müll.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 08025/2990 zu melden.

sg