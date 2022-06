Volksfest Hausham: Bürgermeister zapft in zwei sicheren Schlägen an

Von: Sebastian Grauvogl

Nach zwei Schlägen war Bürgermeister Jens Zangenfeind am Ziel. © Thomas Plettenberg

Keine Blöße hat sich Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind beim Anzapfen im Volksfestzelt gegeben. Sichere zwei Schläge reichten ihm, damit das Bier in die Krüge lief.

Hausham - Anzapfen ist wie Radlfahren: Wer’s einmal kann, verlernt es nie. So oder so ähnlich dürfte sich in diesen Wochen der eine oder andere Bürgermeister motivieren, um sich nach der mehr als zweijährigen Corona-Pause im Festzelt keine Blöße zu geben. Haushams Rathauschef Jens Zangenfeind (Bild r., l.) hatte offenbar keine zittrigen Hände und knüpfte unter den Augen von Festwirt Hans Seidl entspannt und routiniert an seine Bestleistungen aus der Vergangenheit an.

Sehenswert: der Festzug der Ortsvereine. © Thomas Plettenberg

Nach zwei Schlägen floss das erste Bier in die Krüge und dann direkt weiter in die Münder der glücklichen Volksfestbesucher. Die hatten zuvor das Platzkonzert der Agatharieder Blasmusik bei der Alten Post genossen und dann den gemeinsamen Umzug mit den Ortsvereinen auf die Festwiese (Bilder l. und M.) bestaunt. Hier geht’s nun bis einschließlich Sonntag, 19. Juni, rund – mit Musik und Schmankerln im Zelt und den teils rasanten Fahrgeschäften und bunten Schaustellerbuden draußen auf dem Haushamer Rummelplatz.

