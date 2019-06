Gipfeltreffen an der Gletscher-Bar: Radler aus Levico besuchen Volksfest Hausham

Eine Alpenüberquerung hatten die Radler aus Levico-Terme hinter sich, als sie auf dem Haushamer Volksfest eintrafen. Dort erwartete sie eine Überraschung an der Gletscher-Bar.

Hausham – Über einen weißen Teppich schritten die Ehrengäste aus dem Süden auf den Haushamer Gletscher zu. Wobei die rund 20 Radler aus Levico-Terme bei ihrem Besuch auf dem Volksfest nicht auf Anhieb erkannten, welch außergewöhnliches Naturphänomen sie da vor sich hatten, erzählt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind augenzwinkernd. Das Eis des noch stattlichen Schneebergs vor dem Alpengasthof Glück Auf habe sich mit einer „etwas abgedunkelten Farbe“ getarnt. „Wahrscheinlich lag das am Lichteinfall“, scherzt Zangenfeind. Durch das sommerliche Wetter hätten sich zudem Schlammseen vor der Gletscherzunge gebildet. Dank des Teppichs sei aber niemand auf dem Weg zum eisgekühlten Bier stecken geblieben.

Letzteres hatten sich die Radler aus der Haushamer Partnergemeinde in Italien auch verdient. 360 Kilometer haben sie in drei Tagen abgestrampelt und dabei die Alpen überquert. Der älteste Teilnehmer im Sattel sei über 80 gewesen, so Zangenfeind. Der Besuch auf dem Volksfest hat Tradition. Heuer kam ein besonderer Anlass hinzu: das 60-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft.

Lesen Sie auch: Doch kein „Godzilla“: Monster-Fahrgeschäft sagt für Volksfest ab

Wie berichtet, musste die groß angelegte Feier, die gut zum 60. Volksfest gepasst hätte, wegen des Rücktritts des Bürgermeisters von Levico auf 2020 verschoben werden. Die Radler-Gruppe brachte aber eine frohe Botschaft nach Hausham mit, so Zangenfeind. Am Sonntag, 9. Juni, findet in Levico-Terme die Stichwahl um das Amt des neuen Rathauschefs statt. Bereits Ende Juni werde die Gemeinde mit einer kleinen Delegation aus Vereinsvertretern nach Italien reisen und dem frisch gewählten Gemeindeoberhaupt einen Antrittsbesuch abstatten.

Lesen Sie auch: Volksfest Hausham: Partnergemeinde schwänzt Jubiläum - der Grund überrascht

Auf dem Volksfest stießen die Haushamer und ihre radelnden Gäste schon einmal auf ihre langjährige Partnerschaft an. Nicht nur an der Gletscher-Bar, sondern bis spät am Abend im Festzelt. Dort herrschte die gesamten zehn Tage über eine gute und friedliche Stimmung, berichtet Gewerbevereinsvorsitzender und Volksfest-Organisator Christian Baur. Das Hochsommerwetter zum Finale habe den anfänglichen Regen wieder wett gemacht. „Das schöne, lange Wochenende hat uns versöhnt“, sagt Baur. Die Schausteller seien zufrieden gewesen, und auch das Zelt sei mit Ausnahme von zwei schwächeren Tagen stets gut gefüllt gewesen.

Ob sich auch der für diese Jahreszeit sicher einmalige Schneeberg als Besuchermagnet erwiesen hat, bleibt offen. Zumindest die Radler aus Italien staunten aber nicht schlecht, als sie nach ihrer Tour durch die noch tief verschneiten Alpen auch im Tal auf knapp 800 Metern über dem Meer noch einen grau-weißen Riesen entdeckten.