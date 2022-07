Vollsperrung der B 307 in Hausham: Gemeinde ermöglicht Umfahren bei „berechtigtem Interesse“

Harrt der Fertigstellung: die B 307 in Hausham ist aktuell noch halbseitig gesperrt. Ab Montag geht hier nichts mehr. Die Umfahrung über Anliegerstraßen wird einem ausgewählten Personenkreis mit Sondererlaubnis ermöglicht. Um Gegenverkehr zu vermeiden, stellen die Gemeinden entsprechende Schilder auf. © Thomas Plettenberg

Die Vollsperrung der B 307 in Hausham hat in Schliersee viele verärgert. Um ein völliges Verkehrschaos auf Ausweichrouten zu verhindern, ändert die Gemeinde die Verkehrsregelung.

Hausham/Schliersee – Inzwischen haben Franz Schnitzenbaumer über 100 Mails mit Beschwerden über die lange Vollsperrung der B 307 erreicht. Zu viele, als dass er diese beantworten kann. In Teilen mit angezettelt hatte die Zuschriftenflut der Bund der Selbstständigen mit einer wütenden Rundmail. Für die Gewerbetreibenden sei die Vollsperrung in den Ferien „existenzbedrohend“. So hätten etwa Feriengäste der Gemeinde nach den Behinderungen im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt. Zudem bedeute der Umweg über das Leitzachtal einen kostenintensiven Mehraufwand.

Zumindest was letzteren Personenkreis betrifft, bemühen sich die Rathäuser um eine Lösung. Die Umfahrung der Sperrung über Anliegerstraßen ist zwar nicht erlaubt, doch eine Vielzahl an Autofahrern interessiert das schon jetzt, während der halbseitigen Sperrung, nicht. Schnitzenbaumer sagt: „Wenn da drei Handys durchgefahren sind, weiß Google, dass da eine Straße ist.“ Nun wollen Schliersee und Hausham dafür sorgen, dass auf den engen Fahrbahnen zumindest kein Gegenverkehr entsteht.

Straßenbauamt erklärt dreiwöchige Bauzeit

Über die Geißstraße in Hausham soll es nur in Richtung Schliersee gehen – via Hühnerhof zur B 307. Wer von Schliersee nach Hausham muss, kann über die Karl-Haider-Straße und Althausham fahren. Dickes Aber: Das darf nicht jeder. „Eine Umleitung des Bundesstraßenverkehrs auf kleine Ortsstraßen ist rechtlich nicht möglich“, sagt Schnitzenbaumer. Nur wer ein berechtigtes Interesse daran hat, auf kurzem Weg in die Nachbargemeinde zu fahren, darf die Anliegerstraßen benutzen. Sicher ist: Für einmalige Fahrten, etwa zu Ausflügen, wird es die Erlaubnis nicht geben. Da ist der Weg über das Leitzachtal zumutbar. Es braucht schon gute Begründungen. Sondergenehmigung müssen sich Interessenten bei den Gemeinden holen. Schnitzenbaumer befürchtet, dass einiges an Arbeit auf das Rathaus zukommt.

Die Maßnahmen hat der Schlierseer Bürgermeister im Gemeinderat bekanntgegeben. Auf die Frage von Astrid Leitner (CSU), warum überhaupt komplett gesperrt werden müsse und das auch noch fast drei Wochen, konnte er keine detaillierte Antwort geben. Er habe den Bauzeitenplan noch nicht bekommen. Das änderte sich auch bis gestern nicht. Auf Anfrage teilt das zuständige Straßenbauamt Rosenheim mit, dass die Dauer der Sperrung „für einen Straßen-Vollausbau eine realistische Zeit“ darstelle. Die Dauer der Asphaltierung ist auf eineinhalb Wochen angesetzt. Für jede Fahrbahnseite müssen auf 250 Metern Länge drei Schichten eingebaut werden. Zwischen den Arbeitsschritten müsse der Haftkleber auskühlen. Ferner müssten Markierungsarbeiten durchgeführt und die beiden Verkehrsinseln gepflastert werden. Die Arbeitsstättenrichtlinie schreibe hier Sicherheitsabstände zwischen den Arbeitern und dem fließenden Verkehr vor.

Weiteres Hindernis: Ampel an der Einmündung der Straße zum Spitzingsee

Von Montag, 1. August, bis Freitag, 19. August, ist Schliersee für das Gros der Autofahrer also nur über Fischbachau und Neuhaus zu erreichen. Als ob das nicht genug wäre, gibt es noch ein weiteres Hindernis: An der Einmündung der Staatsstraße zum Spitzingsee steht wegen des Neubaus zweier Brücken eine Ampel.

Auch der Gebietsabteilungsleiter am Straßenbauamt, Alexander Eisner, hält die Dauer der Vollsperrung für realistisch.

