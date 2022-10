Vom Lehramt in die Seelsorge: Neue Pastoralassistentin (27) für Hausham und Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Tankt Kraft in der Natur: Pastoralassistentin Lisa Boxhammer (27) mit ihrer Mischlingshündin Nala. © Stefan Schweihofer

Der eine oder andere Gläubige hat sie schon kennengelernt: Lisa Boxhammer (27) ist neue Pastoralassistentin in den Pfarrverbänden Hausham und Miesbach. Und sie will länger hier wirken.

Hausham – Eine Wohnung direkt an der Kirche ist für gewöhnlich den Pfarrern vorbehalten. Doch Lisa Boxhammer (27), neue Pastoralassistentin in den Pfarrverbänden Hausham-Agatharied und Miesbach-Parsberg, hat einen ähnlich kurzen Arbeitsweg. Sie hat nur wenige Schritte von St. Anton in Hausham ihr neues Zuhause gefunden. Unterstützung von „ganz oben“ habe sie dafür nicht gebraucht, berichtet Boxhammer schmunzelnd. Ihr Bekanntenkreis und ein bisschen Glück hätten ihr zur Bleibe im Schatten des Kirchturms verholfen.

In Bad Aibling aufgewachsen, nun zurück auf dem Land

Dass Boxhammer die letzten Monate ihrer Berufsausbildung zur Pastoralreferentin in Hausham und Miesbach absolvieren kann, war letztlich ihr eigener Wunsch. „Ich wollte zurück aufs Land“, sagt die 27-Jährige, die in Bad Aibling aufgewachsen ist. Hier habe gewissermaßen auch ihre kirchliche Sozialisation stattgefunden. Ob Ministrantendienst, Chorgesang oder Jugendgruppen: „Ich war überall dabei“, erzählt Boxhammer und lacht. So reifte auch der Gedanke heran, ihr Interesse an Kindern und religiösen Themen zum Beruf zu machen.

Vom Lehramt umgeschwenkt zur Theologie

Zunächst sah die 27-Jährige ein Lehramtsstudium für Religion und Deutsch am Gymnasium als optimale Kombination. Hier aber habe sie die Theologie so spannend gefunden, dass sie diese zu ihrem Hauptfach machte. Zehn Semester dauerte ihr Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Danach schloss sich der Praxisteil in Pasing an – den Boxhammer jetzt in Hausham und Miesbach abschließen wird. Die Abschlussarbeit für die zweite Dienstprüfung hat sie bereits abgegeben, ab März darf sie sich dann Pastoralreferentin nennen – und wird den Pfarrverbänden danach wohl auch erhalten bleiben.

Wunschaufgabenbereich ist die Jugendarbeit

Voll eingebunden in die Arbeit in den beiden Pfarrverbänden ist sie bereits jetzt. Ihr Schwerpunkt ist die Firmvorbereitung, zudem unterrichtet sie an zwei Vormittagen pro Woche an der Grundschule Hausham. Im neuen Jahr soll dann auch die Jugendarbeit dazukommen. „Mein absoluter Wunschaufgabenbereich“, schwärmt Boxhammer. Zumal es auf dem Land noch mehr Freude bereite, mit den Kindern zu arbeiten. „Hier ist es in vielen Familien noch ganz normal, am Sonntag zusammen in die Kirche zu gehen“, sagt die 27-Jährige. Das mache es viel leichter, sie für religiöse Themen zu begeistern.

Passionen: Hund, Geige und Gesang

Außerhalb der Kirche zieht es Boxhammer hinaus in die Natur. Mit ihrer Mischlingshündin Nala (benannt nach einer Figur aus dem Disney-Film „König der Löwen“), die sie über den Tierschutzverein aus Spanien adoptierte, wandert sie durch Wälder und in den Bergen. „Da tanke ich Kraft und hole mir neue Anregungen“, sagt die 27-Jährige. Ihre musikalischen Neigungen lebt sie beim Geigespielen und Singen im Haushamer Antoniuschor aus. Nicht nur in Sachen Wohnort hat sich Boxhammer also bereits fest in ihrer neuen Heimat verortet.

