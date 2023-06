Von der Werkstatt in die Festanstellung: 28-Jähriger mit Handicap fasst bei Moralt Fuß

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Wertvoll fürs gesamte Team: Constantin Richter an einer der Produktionsmaschinen der Moralt AG. © PRIVAT

Viele Menschen mit Handicap träumen von einer Festanstellung auf dem freien Arbeitsmarkt. Constantin Richter (28) hat diesen Schritt geschafft – dank der Moralt AG aus Hausham.

Hausham – Die Tür in ein selbstständiges Arbeitsleben öffnete sich für Constantin Richter vor zweieinhalb Jahren. Über die Oberlandwerkstätten in Gaißach kam der heute 28-Jährige mit Handicap an ein Praktikum beim in Hausham beheimateten Türenhersteller Moralt. Was mit dem vom Bezirk Oberbayern geförderten Modellprojekt BÜWA (Begleiteter Übergang Werkstatt – allgemeiner Arbeitsmarkt) begann, mündete schließlich in eine Festanstellung. Von der mittlerweile beide Seiten enorm profitieren, wie Prokurist Manuel Ehrtmann erfreut betont: „Konstantin bereichert das Team mit seiner positiven Art. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit, vor allem aber auch mit seiner Entwicklung.“

Die kann sich in der Tat sehen lassen. So habe Richter bereits die komplette Türenproduktion durchlaufen. Aktuell arbeite er in der Rahmenfertigung und helfe an der Presse aus. Zudem habe er heuer den Flurfahrzeugschein abgelegt und könne nun selbstständig mit dem Hubwagen durchs Lager kurven. Auch privat ist er dank seines Jobs nun mobiler, teilt die Moralt AG mit. „Er hat sich von seinem Ersparten ein E-Bike gekauft.“ Den Weg von seinem Zuhause in Bad Tölz nach Hausham lege er mittels einer mit seinen Kollegen organisierten Fahrgemeinschaft zurück.

Menschen mit Behinderung bereichern Betriebe

Das BÜWA-Projekt wurde von 2014 bis 2019 in allen sieben bayerischen Bezirken durchgeführt, teilte der Bezirk nach dem vorläufigen Abschluss des Modellprojekts mit. Partner seien das Bayerische Sozialministerium, die Bundesagentur für Arbeit, das Inklusionsamt, die bayerischen Bezirke sowie die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Integrationsfachdienste. Auslöser sei eine Studie der Universität Kassel, wonach pro Jahr nur 0,14 Prozent aller Beschäftigten einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Das sei schade, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer, „denn viele Menschen mit Behinderungen haben den Wunsch, in der Mitte aller Menschen zu arbeiten“. Auch Arbeitgeber würden die Erfahrung machen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Betriebe bereichern.

Bei der Moralt AG kann man dies nur unterstreichen. „Das ganze war problemlos“, sagt Prokurist Ehrtmann. Auch, weil der Integrationsfachdienst Oberbayern Südost jeden Monat einmal in Hausham vorbeischaue und Unterstützung anbiete. Doch auch die Belegschaft kümmere sich gut um Constantin, das Team sei mit ihm gewachsen. So brauche Richter auch keinen richtigen Betreuer in der Firma. „Er hat das selbstständige Arbeiten gelernt und spricht sich mit seinen Kollegen ab.“

Richter auch erfolgreich bei Special Olympics Bayern

Das damit verbundene Selbstbewusstsein nutzt der 28-Jährige auch außerhalb der Firma. So war er Teil des Stockschießen-Teams bei den Special Olympics Bayern und gewann hier auf Anhieb Silber und Bronze und qualifizierte sich so direkt für die nächsten Spiele in Oberhausen.

Eine Auszeichnung hat derweil auch die Moralt AG gewonnen – und das bereits zum wiederholten Mal. Sie darf sich erneut zu den Top 100 innovativsten Mittelständler Deutschlands zählen. Und auch wenn es bei den Kriterien des Wettbewerbs vor allem ums Business ging: Mit der Festanstellung von Constantin Richter haben die Haushamer auch in personeller Hinsicht Weitblick bewiesen.

sg