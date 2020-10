Von Kindern gepflanzt: Neue Streuobstwiese in Hausham

Neun Obstbäume gedeihen ab sofort an der Brentenstraße in Hausham. Eine Aktion des AELF Holzkirchen - mit Unterstützung von fleißigen Montessorischülern.

Hausham – „Schöner von Nordhausen“ oder „Jakob Fischer“ heißen zwei der Apfelsorten, die ab sofort an der Brentenstraße in Hausham gedeihen. Sechs Bäume hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen im Rahmen der bayernweiten Aktion „Biodiversität 2019 und 2020“ am Högerberg gepflanzt. Förster Peter Lechner hatte das Projekt in Hausham initiiert und viel Zeit in die Vorbereitung investiert.

Tatkräftige Unterstützung beim Anlegen der Streuobstwiese leisteten neben dem Bauhof der Gemeinde Hausham auch 22 Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe der örtlichen Montessorischule. Die Bäume lieferte die Baumschule Schuster in Hausham, die Kosten übernimmt das Landwirtschaftsamt aus dem Topf Bioaktiv Landwirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit Forst.

Neben den sechs Apfelhochstämmen sollen auf der sonnigen Wiese auch zwei Birnbäume und ein Zwetschgenbaum Wurzeln schlagen. Letzteren haben die Kinder übrigens selbst auf den Namen Paula getauft. Wie Förster Peter Lechner vom AELF mitteilt, soll der Nachwuchs den natürlichen Obstgarten künftig als „Klassenzimmer im Freien“ nutzen und so auch bei der Pflege und Ernte der Obstbäume mithelfen.

Bürgermeister Jens Zangenfeind freut sich sehr über die gelungene Aktion. „Mit diesem sehr schönen Projekt können wir nicht nur alte Obstsorten retten. Es bestätigt auch einmal mehr den Zusammenhalt in unserer Gemeinde“, schwärmt Zangenfeind. Bereits jetzt denkt er darüber nach, was man mit den Früchten der Bäume, die mit einem schönen Blick auf Förderturm und Huberspitz wachsen, anfangen kann. „Vielleicht können wir das Sortiment ja irgendwann mal in die Brenn-Kunst einbeziehen“, sagt Zangenfeind und lacht.

An Ideen für hochprozentige Spezialitäten würde es ihm nicht mangeln: Unter anderem schlägt Zangenfeind launig einen „Bürgermeister-Prosecco“ und einen „Bürgermeister-Schnaps“ vor und fügt vorsichtshalber an: „Spätestens dann werde ich aber zu Fuß zu den Geburtstagsterminen gehen.“

sg