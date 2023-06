Infoabend nimmt Unsicherheit: „Vor allem Erstgebärende haben Fragen“

Von: Sebastian Grauvogl

Informiert werdende Eltern: Dr. Danielle Philippson, hier in einem der Kreißsäle im Krankenhaus Agatharied. © tp

Was kommt während der Geburt auf Mütter und Väter zu? Oberärztin Danielle Philippson erklärt im Interview, warum es sich lohnt, einen Infoabend in der Geburtshilfe des Krankenhauses Agatharied zu besuchen.

Landkreis – Mit dem Baby im Bauch wachsen auch die Fragen rund ums Thema Geburt. Erste Anlaufstelle war dabei stets der Infoabend für werdende Eltern im Krankenhaus Agatharied. Dieser kann nun nach langer Corona-Pause endlich wieder stattfinden, doch die Premiere war nur wenig frequentiert. Woran das liegt und wieso die Veranstaltung nach wie vor einen Besuch lohnt, erklärt Dr. Danielle Philippson, Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus, im Gespräch.

Frau Dr. Philippson, gut 50 Paare besuchten den monatlichen Infoabend im Krankenhaus Agatharied vor der Corona-Pause, beim Neustart waren es deutlich weniger. Warum?

Danielle Philippson: Ich vermute, es hat sich einfach noch nicht herumgesprochen, dass man sich jetzt wieder vor Ort über unsere Geburtshilfe informieren kann. Das wäre schade, denn diese Veranstaltungen sind eine einmalige Gelegenheit für werdende Eltern, einen ersten Eindruck von unseren Versorgungsangeboten zu bekommen. Und für uns als Krankenhaus natürlich die Möglichkeit, uns zu präsentieren.

Haben Sie das denn überhaupt notwendig? In den vergangenen Jahren haben Sie in Agatharied ja regelmäßig einen neuen Rekord an Entbindungen aufgestellt.

Danielle Philippson: Es freut uns natürlich sehr, dass wir nach den Schließungen der geburtshilflichen Abteilungen in Bad Aibling und Bad Tölz auch einige der Mitarbeiter dieser Standorte für uns gewinnen konnten. Nun sind wir sowohl räumlich wie auch personell sehr gut aufgestellt und können so eine sichere, umfassende und individuelle Geburtshilfe bieten. Und das wollen wir gerne auch zeigen.

Worauf legen die werdenden Eltern denn ganz besonders Wert? Und was sind ihre drängendsten Fragen?

Danielle Philippson: Vor allem die Erstgebärenden wollen natürlich wissen, wie so ein Kreißsaal eigentlich aussieht. Auch wenn wir auf Führungen mittlerweile verzichten, um die Abläufe dort nicht zu stören, zeigen wir viele Bilder und einen Film. Dann gibt es viele Infos zur Betreuung durch unsere Ärzte und Hebammen und dazu, was die werdenden Eltern selbst mitbringen können und sollen. Fragen kommen oft zum Bonding, zur Schmerzlinderung während der Geburt, zum Kaiserschnitt, der Häufigkeit von Dammschnitten und was passiert, wenn das Neugeborene weitere medizinische Versorgung braucht.

Der nächste Infoabend im Krankenhaus Agatharied findet am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr im Restaurant des Krankenhauses statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.