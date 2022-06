Wallenburger Kogel in Hausham: Revierförster will neuen Rückeweg bauen

Von: Sebastian Grauvogl

Zur Holzbewirtschaftung soll der neue Rückeweg am Wallenburger Kogel dienen (Symbolfoto). © dpa

Nach 35 Jahren im Haushamer Gemeindewald geht Revierförster Peter Lechner in den Ruhestand. Sein Abschlussprojekt: ein neuer Rückeweg am Wallenburger Kogel.

Hausham – Fast sein gesamtes Försterleben lang hat Peter Lechner die Gemeinde Hausham betreut. 35 Jahre lang kümmerte er sich um Projekte im kommunalen Waldbesitz. Ende November wird sich Lechner nun in den Ruhestand verabschieden, kündigte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an. Sein bevorstehender Abschied war jedoch nicht Grund für seinen Besuch. Vielmehr stellte er die letzte Wegebaumaßnahme vor, die er in seiner Amtszeit noch umsetzen will. „Ich hoffe, dass sie noch vor meinem Ruhestand fertig wird“, meinte der Revierförster.

Bereits 2021 habe er die Planung für den Ausbau eines vorhandenen Rückewegs am Wallenburger Kogel angestoßen, berichtete Lechner. Die 870 Laufmeter lange Strecke führt von einer Wildfutterstelle in einem Halbkreis über den höchsten Punkt des Kogels und mündet dann in einen anderen, bereits ausgebauten Forstweg. „Quasi ein Ringschluss“, erklärte Lechner. Da die bestehende Schleppertrasse vom Regenwasser ausgeschwemmt und teils auch zugewachsen sei, müsse man sie entsprechend ertüchtigen.

Üppige Zuschüsse für Wegebaumaßnahme

Die Kosten sollen sich laut Lechner auf rund 42 000 Euro belaufen, wobei eine staatliche Förderung von 26 500 Euro beantragt sei. Die Eigenleistung der Gemeinde in Höhe von 15 500 Euro sei bereits im Haushalt 2020/21 eingestellt gewesen. Um diese noch ein bisschen zu reduzieren, ist Lechner mit dem Bauträger des alten Rathausgrundstücks im Gespräch. „Wenn wir den Aushub der Baugrube für den Weg verwenden dürfen, wäre das eine große Ersparnis beim Material.“ Und das würde erfahrungsgemäß den größten Anteil an den Gesamtkosten ausmachen.

Peter Lechner beendet seine Tätigkeit als Revierförster beim Forstbetrieb Schliersee © Archiv

Die Gemeinderäte stimmten der Maßnahme ohne Diskussion zu. Nur Peter Wagner (SPD) stellte eine – nicht ganz ernst gemeinte – Frage: „Wenn wir die Abstimmung verschieben, bleiben Sie uns dann länger erhalten?“, wollte er von Lechner wissen. Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) machte ebenfalls keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied vom langjährigen Förster nicht leicht fallen wird. „Wir entscheiden in nicht öffentlicher Sitzung, ob wir Sie wirklich gehen lassen.“ Lechner sei stets ein „wichtiger Vertrauensmann“ in allen Fragen rund um den Gemeindewald gewesen und habe so ziemlich jeden verfügbaren Fördertopf angezapft.

Waldbegehung als Abschiedsgeschenk

Zangenfeind schlug vor, quasi als Abschiedszeremonie eine gemeinsame Waldbegehung mit Lechner zu unternehmen. Er habe zum 40-jährigen Dienstjubiläum zwei Tage Sonderurlaub bekommen, meinte der Revierförster. „Die opfere ich dafür sehr gerne.“ Und auch danach werde er immer wieder mal im Haushamer Wald anzutreffen sein. Dann allerdings nur noch in jagdlicher Funktion.

