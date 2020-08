Wanderparkplatz Huberspitz: Bald 90 Minuten umsonst parken erlaubt

Hausham will das Parken am Wanderparkplatz Huberspitz erleichtern: Bald dürfen Autos dort 90 Minuten umsonst stehen. Das soll vor allem Einheimischen helfen.

Hausham – Sollen Menschen am Wanderparkplatz Huberspitz 90 Minuten umsonst parken dürfen? Diese Frage stellte Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) dem Hauptverwaltungsausschuss in dessen jüngster Sitzung. Derzeit kostet das Parken an der Huberspitz drei Euro für einen Tag. Viele Bürger hätten sich aber eine kürzere Parkzeit oder eine Freistunde gewünscht, begründete Zangenfeind seine Frage.

Wanderparkplatz Huberspitz: Hausham kommt Einheimischen entgegen

Gründe, den Bürgern entgegenzukommen, sah der Bürgermeister mehrere. Menschen, die abends gerne einen Spaziergang machen, wolle er ungern jedes Mal den vollen Tagespreis abnehmen. Auch Eltern, die mit ihren Kindern im Winter mit dem Schlitten von der Huberspitz abfahren wollen, sollten nicht den ganzen Weg hinauf laufen müssen, um die Parkgebühr zu sparen. „Wenn ich das mit meinen Kindern mache, kann ich umkehren, wenn ich am Parkplatz bin.“

Vor rund einem Jahr, als die Gemeinde die Parkgebühr beschloss, sei sie davon ausgegangen, Einheimische würden zum Spazierengehen andere Parkplätze bevorzugen. Nun habe sich das scheinbar geändert – und führe zu einer Ungerechtigkeit: Während Ausflügler gerne die Parkgebühren zahlen – sie seien eher überrascht, wie günstig das Parken in Hausham ist – hätten Haushamer damit Probleme. Er wolle aber nicht die Einheimischen fernhalten und die Tagesgäste parken lassen.

Dem widersprach Thomas Danzer (SPD). Die Gemeinde habe die Parkgebühr eingeführt, um den Verkehr in das sensible Gebiet zu begrenzen und die Menschen zum Parken im Ort zu bewegen. Gerade im Winter sei der Parkplatz schon überfordert. Eine freie Parkzeit würde das verstärken. „Wir sollten die Leute aber von da oben wegbringen.“ Und: Mit kleinen Kindern gehe sowieso niemand zum Schlittenfahren. Ältere Kinder könnten laufen.

Zangenfeind blieb bei seiner Meinung. Eine Überlastung befürchtete er nicht. Einheimische würden den Parkplatz eher unter der Woche nutzen, Ausflügler vor allem am Wochenende. „Man kann beides argumentieren. Aber wir hatten viele Anfragen und da können wir den Leuten entgegenkommen.“ Sollte die Lage am Parkplatz eskalieren, könne die Gemeinde nachsteuern.

Dem schlossen sich die Ausschussmitglieder an. Gegen die Stimme Danzers beschlossen sie, am Wanderparkplatz Huberspitz künftig 90 Minuten freie Parkzeit zu erlauben.