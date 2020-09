Warten wie in der Wildnis: Ungewöhnliche Bushaltestelle in Hausham sorgt für Aufsehen

Das neue Bus-Wartehäuschen an der Wörnsmühler Straße in Agatharied könnte auch in einem Wildpark stehen. Der Bauhof hat die ungewöhnliche Holzkonstruktion angefertigt.

Der Haushamer Bauhof hat ein eher ungewöhnliches Buswartehäuschen konstruiert.

Unbekannte haben es bereits mit ausgestopften Tieren „dekoriert“.

Die Gemeinde will weitere Haltestellen neu ausstatten lassen.

Agatharied – Das neue Bus-Wartehäuschen an der Wörnsmühler Straße in Agatharied könnte auch in einem Wildpark stehen. Der Bauhof hat die ungewöhnliche Holzkonstruktion angefertigt. Unbekannte haben sie dann auch noch mit ausgestopften Tieren „dekoriert“. Die Gemeinde nimmt’s mit Humor – und plant schon die nächsten Haltestellen.

Ob er den Bus verpasst hat und vor Schreck in Schockstarre gefallen ist? Der ausgestopfte Dachs, der seit Kurzem das neue Wartehäuschen an der Schulbushaltestelle an der Wörnsmühler Straße in Agatharied ziert, lädt zum Spekulieren ein. Wer den Waldbewohner dort platziert hat, weiß Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind nicht. Er vermutet aber, dass sich jemand durch die ungewöhnliche Gestaltung des Häuschens im Stil eines Unterstands für Jäger dazu inspirieren ließ. Der Bauhof als Konstrukteur nahm’s mit Humor und schraubte die tierische Dekoration auf einen der Holzbalken. „Der Dachs war vorher nur mit einem Draht angehängt“, erklärt Bauhof-Leiter Christian Freiwang.

Die Idee

Dass der bekanntermaßen findige und durchaus auch kreative Bauhof nun auch Bushäuschen im Eigenbau fertigt, liegt nicht zuletzt am Bürgermeister. „Der hatte mal wieder eine Idee für uns“, meint Freiwang und lacht. Tatsächlich sei der Gedanke aus dem Ziel entstanden, die Haltestelle neben der Kreisstraße für Schulkinder sicherer zu machen, erklärt Zangenfeind. Statt einfach einen fertigen Unterstand aus Metall und Glas zu bestellen, habe man sich überlegt, lieber etwas „optisch Besonderes“ zu schaffen. Zumal der Bauhof ausgebildete Schreiner und Zimmerer in seinen Reihen habe.

Die Reaktionen

Dank des ausgefallenen Unterstands würden die Autofahrer auf die Haltestelle und damit auch auf die Schulkinder aufmerksam. Vielleicht steige dadurch sogar die Attraktivität des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), mutmaßt Zangenfeind. „Es ist immer gut, wenn die Leute über etwas reden.“ Das ist im Fall des ungewöhnlich gestalteten Wartehäuschens garantiert. Die Bandbreite der Rückmeldungen gehe allerdings durchaus auseinander, räumt der Rathauschef schmunzelnd ein. Er selbst und auch Bauhof-Chef Freiwang sind aber davon überzeugt. „Mein Schwiegervater hat immer gesagt, in der Natur ist nichts gerade“, meint Freiwang schmunzelnd.

Die Konstruktion

Doch auch wenn die Balken etwas windschief aussehen: An der Stabilität und Wetterfestigkeit hat der Bauhof-Leiter keinen Zweifel. Die Konstruktion bestünde aus Akazienholz und Sicherheitsglas. „Das überlebt uns alle.“ Sogar ein Schneechaos könne den Brettern nichts anhaben. Das Holz komme schließlich bei Lawinenverbauungen zum Einsatz. Und Hitze? „Es brennt auch nicht gut“, sagt Freiwang. Die Robustheit hatte allerdings ihren Preis: Der Aufwand beim Zusammenbauen war verhältnismäßig groß. Jedes Loch musste vorgebohrt werden. „Das Holz ist so hart, da schlägst du keinen Nagel rein.“

Die Fortsetzung

Die Erfahrungswerte wird der Bauhof für weitere Wartehäuschen nutzen. Laut Freiwang sind die nächsten Konstruktionen bereits in Planung: zwei für die Haltestelle an der Tegernseer Straße, eins für den Stopp gegenüber des alten Rathauses. Auflagen müsse man dabei nicht beachten., ergänzt Zangenfeind. Wo überall Wartehäuschen stehen und wie diese aussehen, sei Sache der Gemeinde. Die Regionalverkehr Oberbayern (RVO) GmbH als Betreiber der Buslinien sei dafür nicht zuständig. Dennoch achte man beim Bau darauf, dass die Unterstände nicht nur lange haltbar, sondern auch in Sachen Platzangebot zukunftsfähig sind. Mit einer Breite von vier und einer Tiefe von zwei Metern könnten sich Rollstuhlfahrer gut darin aufhalten.

Zangenfeind jedenfalls freut sich auf Rückmeldungen seitens der Bürger. Auch vor weiteren tierischen Gästen fürchtet sich der Rathauschef nicht. „Solange nicht irgendwann ein Elefant auf dem Dach steht.“ So stabil ist das Akazienholz dann wohl auch wieder nicht.

sg