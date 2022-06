Wegen „deeskalierender Architektur“: Übergriffe in kbo Lech-Mangfall-Klinik gehen zurück

Von: Sebastian Grauvogl

Freudiger Moment: (v.l.) kbo-Geschäftsführerin Katharina Kopiecny, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Professor Michael Landgrebe, Chefarzt und ärztlicher Direktor der Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, bei der Eröffnung. © Stefan Schweihofer

Nach fast sechs Jahren ist die aufwendige Sanierung der kbo Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied abgeschlossen. Die positiven Effekte der neuen Architektur zeigen sich bereits jetzt.

Agatharied – Manchmal hatte der Professor das Gefühl, als würden die Bauarbeiter nicht an einer Stahlsäule, sondern direkt an seinen Nerven sägen. „Ich wusste nicht, wie lange so etwas dauern kann – und wie laut es ist“, sagte Chefarzt Michael Landgrebe nun beim Festakt zum Abschluss der rund 7,8 Millionen teuren und aus Eigenmitteln finanzierten Sanierung der kbo Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied. Und der ärztliche Direktor war nicht um beschönigende Worte bemüht. „Fünf hässliche Jahre“ würden hinter Patienten und Personal liegen. Therapiegespräche mit einer Lärmbelastung von 120 dB(a) seien wahrlich keine Freude gewesen. Ebenso wenig Besprechungen, bei denen man durch das Dröhnen der Presslufthammer seine Kollegen kaum verstehen konnte. „Und dann kam noch Corona dazu“, seufzte Landgrebe.

Chefarzt dankbar für „deeskalierende Architektur“

Umso dankbarer ist der Chefarzt, wenn er heute durch die rundum erneuerte Klinik geht. Die Gäste der Einweihungsfeier mussten sich mit einem virtuellen Rundgang in Form eines Films begnügen. Wegen Corona habe man auf eine Führung vorsichtshalber verzichtet, erklärte kbo-Geschäftsführerin Katharina Kopiecny. „Wir sind schon im Vollbetrieb.“

Dass der dank der neuen „deeskalierenden Architektur“ (Landgrebe) deutlich entspannter verläuft, liegt gleich an mehreren baulichen Eingriffen. Der größte erfolgte im überdachten Rondell des Haupttrakts. Hier ließ die Klinik zwei Zwischendecken einziehen, um die Stationen besser voneinander abzuschirmen und den Patienten dank der deutlich größeren Flächen mehr Bewegungsfreiheit, aber auch mehr Rückzugsräume zu eröffnen. Weil Landgrebe und sein Team künftig auch Therapien unter freiem Himmel anbieten möchten, gibt es nun eigene Gartenzugänge für die Gerontopsychologie und die geschlossene Abteilung. Erstmals eingerichtet wurde eine Intensivstation für bis zu zwölf besonders schwer erkrankte Patienten. Mit dem Ziel, Fixierungen so weit wie möglich zu vermeiden. Nicht zuletzt die neue Möblierung und das durchdachte Farb- und Lichtkonzept würden zu einer entspannten Atmosphäre beitragen, erklärte Landgrebe.

Übergriffe auf Patienten und Personal gehen nach Sanierung zurück

Die Beobachtungen der vergangenen Wochen würden zeigen, dass sich die erhofften Effekte einstellen. Die Übergriffe von Patienten auf andere Patienten oder auf Mitarbeiter seien messbar zurückgegangen. „Das Milieu macht was mit den Menschen“, sagte der Chefarzt.

Dass das auch für das häusliche Umfeld gilt, stellte kbo-Vorständin Margitta Borrmann-Hassenbach heraus. Ziel müsse es sein, dass die Patienten gar nicht erst in der Klinik bleiben müssen. Und auch fürs Personal habe eine teilstationäre Versorgung ohne 24-Stunden-Schichtbetrieb viele Vorteile. Den ersten Schritt habe die Lech-Mangfall-Klinik bereits 2017 mit der Eröffnung der neuen Tagesklinik mit 20 Behandlungsplätzen gemacht, erinnerte Bezirkstagspräsident Josef Mederer in seinem Grußwort. Der Bezirk Oberbayern habe als Träger die Verantwortung, innovative Therapiekonzepte vor Ort in die Praxis umzusetzen. Dazu gehöre auch der neue Masterplan, dessen Fokus auf einem Ausbau der ambulanten Kapazitäten liege. Letztlich auch der Grund, warum sich die Bettenzahl auf den sechs Stationen durch die Sanierung nur sehr moderat von 108 auf 120 erhöht habe.

Öffnung soll Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen bewirken

Durch die Öffnung der Klinik nach außen versprechen sich die Beteiligten auch eine weitere Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen und ihrer Behandlung. Schon dass diese 1998 als direkter Nachbar des somatischen Kreiskrankenhauses eröffnet wurde, sei damals ein Meilenstein gewesen, erinnerte Mederer. Mit dem heutigen Selbstbewusstsein hätte man aber wohl sogar auf einem gemeinsamen Eingang bestanden. Doch auch so seien die beiden Häuser – nicht zuletzt pandemiebedingt – immer weiter zusammengewachsen, bescheinigte Landgrebe den anwesenden Vertretern der Leitung des Kreiskrankenhauses.

Überhaupt sei er sehr stolz, hier in der „schönsten Klinik Bayerns arbeiten zu dürfen“, schwärmte Landgrebe. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten hat sich auch sein Nervenkostüm wieder sichtlich erholt.

