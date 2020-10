Wegen Unfallschwerpunkt in Agatharied: Linksabbieger müssen Umweg über Kreisel nehmen

Man will nach links, fährt aber nach rechts. Einen Umweg über den Kreisverkehr müssen bald Autofahrer nehmen, die von der MB 21 nach links auf die B 307 in Agatharied abbiegen wollen.

Die Einmündung der Fenbachstraße in die B307 in Agatharied ist ein Unfallschwerpunkt.

Zur Entschärfung soll das Linksabbiegen an dieser Stelle nun verboten werden.

Autofahrer müssen über den Kreisel an der Oberen Tiefenbachstraße ausweichen.

Agatharied – Fragt man Autofahrer nach dem größten Problem am Knotenpunkt zwischen der Bundesstraße 307 und der Kreisstraße MB 21 in Agatharied, würde eine Antwort wohl alle anderen weit hinter sich lassen: der Stau. Aus Sicht der Unfallkommission des Landkreises ist die Verkehrssituation an dieser Stelle jedoch nicht nur problematisch, sondern auch ziemlich gefährlich. 21 Unfälle mit insgesamt elf Verletzten hat die Polizei dort in den vergangenen fünf Jahren registriert. Damit gilt die Einmündung offiziell als Unfallschwerpunkt. Die soll nun entschärft werden – mit einer Umleitung von Linksabbiegern in der Fehnbachstraße über den neuen Kreisel.

Kurzfristiger Eingriff

Wie das Landratsamt mitteilt, hat die Unfallkommission mit Vertretern der Unteren Straßenverkehrsbehörde, des Staatlichen Bauamts Rosenheim und der Polizeiinspektion Miesbach folgenden Grund für die Unfallhäufung festgestellt: Viele von den von der Kreis- in die Bundesstraße in Richtung Miesbach einfahrenden Linksabbieger hätten die aus Miesbach kommenden Verkehrsteilnehmer schlichtweg übersehen. Auch zu mehreren Auffahrunfällen sei es gekommen.

Um diese Gefahrensituation zu beseitigen, ist ein direktes Linksabbiegen von der MB 21 in die B 307 künftig nicht mehr erlaubt. Stattdessen müssen sich die betroffenen Autofahrer erst rechts in die Bundesstraße einordnen und dann in den neuen Kreisverkehr an der Oberen Tiefenbachstraße einfahren. Den umrunden sie dann ein Mal komplett und vollziehen so quasi ein Wendemanöver zurück in ihre eigentlich gewünschte Fahrtrichtung.

Die neuen Markierungen werden ab dem heutigen Donnerstag aufgebracht, teilt das Landratsamt mit. Eine Ausnahme gelte lediglich für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie für Linienbusse.

Grundsätzlich bewertet die Unfallkommission die neue Regelung aber nur als kurzfristigen Eingriff, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Alle Probleme an der Stelle würden dadurch jedoch nicht gelöst. So bleibe etwa das Unfallrisiko von Linksabbiegern von der B 307 in die Fehnbachstraße bestehen.

Langfristige Planung

Die Kommission rate daher zu weiteren Maßnahmen. Mittelfristig plane das Straßenbauamt eine Ampelanlage, langfristig sei eine direkte Anbindung der Kreisstraße an den Kreisel wünschenswert. Wegen der Komplexität von Grundeigentumsverhältnissen, der bautechnischen Voraussetzungen und der hohen Kosten werde die „große Lösung“ aber noch einige Zeit beanspruchen. Im Herbst sollen Gespräche mit der Gemeinde stattfinden.

Bürgermeister Jens Zangenfeind ist schon seit Langem im Kontakt mit allen entscheidenden Behörden. Auf Nachfrage unserer Zeitung betont er, dass er weiterhin nicht viel von einer Vollbeampelung der Einmündung hält. Auch die koste viel Geld und erschwere damit letztlich die gewünschte Verbindung zwischen Kreis- und Bundesstraße über den Kreisverkehr. Der sei bereits für einen vierten Arm vorbereitet.

Nachdem sich der Anschluss über gigantische Brückenbauwerke als nicht machbar erwiesen habe, würden nun zwei neue Varianten geprüft. Dabei spiele auch eine potenzielle Schließung des Agatharieder Bahnübergangs eine Rolle. Details will der Rathauschef noch nicht nennen, da die technische Realisierbarkeit aktuell geprüft werde und man erst danach in Gespräche mit betroffenen Grundeigentümern einsteigen könne.

Auch die Fußgängerampeln an der B 307 will Zangenfeind entschärfen. Da Verkehrsinseln oder Zebrastreifen wegen des zu großen Eingriffs in den überörtlichen Verkehr nicht drin seien, kann sich der Bürgermeister barrierefreie Fußgängerbrücken vorstellen. Was auch immer am Ende kommt: Für Zangenfeind braucht es ein Konzept für ganz Agatharied. „Wir müssen die Probleme da lösen, wo sie entstehen.“

Legt man dieses Kriterium an, ist auch das Linksabbiegerverbot nur eine Übergangsmaßnahme. Und das sieht auch die Unfallkommission so: „Die Maßnahme wird in etwa eineinhalb Jahren auf ihre Wirksamkeit und Notwendigkeit hin überprüft.“

sg