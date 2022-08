Weil keiner mehr hinkommt: Agip-Tankstelle in Hausham zur Schließung gezwungen

Von: Sebastian Grauvogl

Auf einer einsamen Insel befindet sich derzeit die Agip-Tankstelle an der B307 am südlichen Haushamer Ortseingang. Wegen der Asphaltierung der Bundesstraße ist sie vom Verkehr abgeschnitten und hat deshalb zu. © TP

Selbst im Lockdown hatten Tankstellen geöffnet. Die Agip-Station in Hausham hat nun aber für fast drei Wochen zu. Der Grund: Sie ist mit dem Auto nicht mehr erreichbar.

Hausham – Sie kennen keinen Ruhetag, und nicht mal die Corona-Lockdowns konnten sie zur Schließung zwingen: Tankstellen haben das ganze Jahr über geöffnet. Umso ungewöhnlicher ist es nun, was der Agip-Station an der Schlierseer Straße in Hausham widerfahren ist. Sie ist am vergangenen Montag in eine mehrwöchige Zwangspause gegangen. Der Grund: die Vollsperrung der B307.

Die Bundesstraße ist tatsächlich die einzige Verkehrsader, über die die Tankstelle am Ortsausgang Richtung Schliersee mit der Außenwelt verbunden ist. Schon bei der halbseitigen Sperrung in den vergangenen Wochen war die Anfahrt etwas erschwert. Während der nun angelaufenen Asphaltierung, deren Dauer laut Staatlichem Bauamt auf gut drei Wochen angesetzt ist, ist die Agip-Station aber gar nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Lediglich unmittelbare Anwohner dürften die Sperrung zu bestimmten Zeiten überfahren, aber alleine mit ihnen ließe sich wohl kaum ein ansatzweise rentables Geschäft gestalten.

Bürgermeister will Entschädigung für Pächter heraushandeln

Während der Agip-Konzern lediglich die Schließung der Tankstelle bestätigt, kündigt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung an, den erst vor gut einem Monat gestarteten neuen Pächter bei Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt um eine kleine finanzielle Entschädigung zu unterstützen.

Kurioses Detail am Rande: In den einschlägigen Vergleichsportalen taucht die Tankstelle weiterhin mit aktuellen Preisen auf, und auch die Anzeige vor Ort war in den vergangenen Tagen noch aktiv. Sprit gab’s aber definitiv keinen.

