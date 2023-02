Weil‘s nicht reinpasst: Haushamer Loipenspurgerät braucht neue Garage

Von: Sebastian Grauvogl

Eingezwickt: Das Loipenspurgerät der Gemeinde Hausham hat in der Garage an der Zentralen Sportanlage keinen Platz. Deshalb steht es im Winter im Freien. Im Sommer wird die Fräse am Heck abgebaut. © THomas PLettenberg

Eine Problemlösung im Doppelpack schlug Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind nun dem Gemeinderat vor: eine neue Garage fürs Loipenspurgerät und damit mehr Platz für die Fußballer der SG.

Hausham – So sehr der Fahrer auch rangiert: Das Loipenspurgerät der Gemeinde Hausham passt einfach nicht in die Garage an der Zentralen Sportanlage. Zumindest nicht mit angebauter Fräse. Weil es die aber im Winter braucht, parkt das vor acht Jahren für üppige 80 000 Euro angeschaffte Fahrzeug in der kalten Jahreszeit im Freien. So sei es nicht nur Wind und Wetter ausgesetzt, sondern müsse auch permanent am Strom hängen, um nach ein paar Tagen Stillstand schnell wieder einsatzbereit zu sein, schilderte Bauhofleiter Christian Freiwang nun im Gemeinderat.

Eingeladen hatte ihn Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG), um die Notwendigkeit einer neuen Garage vorzustellen. Der Landkreis habe der Gemeinde dafür eine Fläche zwischen den beiden Tennisplätzen neben der Dreifach-Turnhalle zur Verfügung gestellt, erklärte Zangenfeind. Hier könnte man ein sieben mal zehn Meter großes und gut 2,50 Meter hohes Gebäude aus Holzfertigteilen errichten. Ein beispielhaft eingeholtes Angebot einer Firma aus Bad Feilnbach habe ergeben, dass der Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro netto entstehen würden. Vorteil wäre, dass auch noch ein Dieseltank in der neuen Garage Platz hätte und das Spurgerät hier direkt an der Loipe stationiert wäre.

Fußballer der SG brauchen Aufenthaltsraum

Damit nicht genug: Auch die Fußballer der SG Hausham würde vom Umzug der Maschine profitieren, könnten sie sich doch in der alten Garage ihren ersehnten Aufenthaltsraum einrichten. Nicht zuletzt durch die nach Corona stark angewachsene Zahl an Nachwuchskickern wäre dies eine große Bereicherung, um Besprechungen oder Team-Building-Aktivitäten auch bei schlechtem Wetter oder Kälte abhalten zu können. „Bis jetzt haben wir hier nur die Kabine“, erklärte der stellvertretende Spartenleiter Florian Fink den Gemeinderäten. Kassier Stefan Lammel betonte, dass man den Umbau mit Blick auf die Finanzen langsam angehen werde. Für den Anfang würden zwei gebrauchte Eckbänke reichen. Wie Zangenfeind ergänzte, soll der Aufenthaltsraum auch keinerlei Konkurrenz zum bewirteten Sportstüberl werden.

Trotz der Vielzahl an Argumenten blieben die Gemeinderäte skeptisch. Ausgerechnet Platzwart Peter Wagner (SPD) war sich nicht sicher, ob die Kapazität seiner kleineren Garage bei einer möglichen Erweiterung des Maschinenparks für die Rasenpflege alleine noch ausreichen wird.

Spurgerät lieber verkaufen?

Noch grundsätzlich fiel die Kritik der CSU-Fraktion aus. Georg Eham (Parteilos) etwa fragte, ob sich die Gemeinde angesichts zunehmend schneearmer Winter überhaupt noch ein eigenes Spurgerät leisten sollte. Eine Fremdvergabe der Loipenpflege könnte da wirtschaftlicher sein, als jetzt auch noch Geld in eine neue Garage „reinzubuttern“. Zangenfeind lehnte dies vehement ab. Auch der Verbesserung der Lebensqualität durch attraktive Freizeitangebote sei Aufgabe einer Gemeinde. Landwirt Hans Bramböck (FWG) stellte klar, dass die privaten Eigentümer ihre Wiesen nur weiter für die Loipen zur Verfügung stellen würden, solange bei der Präparierung – so wie aktuell – keine Flurschäden entstehen.

Letztlich setzte sich dann Thomas Leidgschwendners (CSU) Vorschlag durch, vor einer Entscheidung zunächst einen Ortstermin mit den Verantwortlichen von Bauhof und SG Hausham anzuberaumen. Zweiter Bürgermeister Josef Schaftari (CSU) regte zudem an, eine Erweiterung der bisherigen Garage zu prüfen. Obwohl Zangenfeind versicherte, dass man bereits alle Varianten durchgespielt habe, sprach er sich für ein Vertagen der Abstimmung aus. „Ich bin kein Freund von 11:10-Beschlüssen, sondern möchte alle mitnehmen.“

sg