Weil sie daheim keinen Job kriegen: Italienische Krankenpfleger arbeiten in Agatharied

Krankenpfleger in Italien haben keine Perspektive. Im Klinikum Agatharied haben 18 von ihnen nun eine für sie einmalige Chance bekommen. Und eine neue Heimat.

Landkreis – Für ihren Traumberuf hat Alexya Bongermino alles gegeben. Mindestens 20 000 Euro kostet in Italien die Ausbildung zur Krankenschwester. Gehalt gibt es keines. 95 Prozent der Kliniken gehören dem Staat, und der hat kein Geld. Die Azubis arbeiten gratis, müssen trotzdem Steuern zahlen – und stehen am Ende auf der Straße. „Ich habe als Kellnerin gejobbt“, sagt Bongermino in sicherem Deutsch. Seit März dieses Jahres ist alles anders. Bongermino hat es geschafft. Sie ist zurück auf Station. Allerdings nicht in ihrer Heimat Apulien, sondern im Krankenhaus Agatharied.

Bongermino ist nicht die einzige Italienerin, die sich seit diesem Jahr um die Patienten im Kreisklinikum kümmert. 18 neue Mitarbeiter hat das Team um Pflegedirektor Sven Steppat über die Alpen geholt. „Eigentlich wollte ich nie Leute aus anderen Ländern abwerben, aber in diesem Fall haben wir sogar geholfen“, erzählt Steppat. Er habe schlichtweg keine Vorstellung davon gehabt, wie dramatisch die Situation der Pflegekräfte in Italien ist. Steppat ist dankbar, dass er nicht in Fernost nach Unterstützung suchen musste, um den stetig wachsenden Bedarf – nicht zuletzt durch die Erweiterung des OP- und Intensivbereichs im Krankenhaus Agatharied – abdecken zu können. „Die Masse an Leute kriegen wir hierzulande nicht mehr“, sagt der Pflegedirektor.

Die Idee, sich mit italienischen Kräften zu verstärken, ist Steppat über einen Kontakt zu Kai Hübner gekommen. Der hat zusammen mit einem Partner die bilaterale Personalvermittlungsfirma Linguedo gegründet. Hübners Aufgabe war es zuerst, das Krankenhaus Agatharied mit einer Imagekampagne bei den arbeitssuchenden Pflegern in Italien bekannt zu machen. Dazu interviewte er Mitarbeiter der Klinik vor der Kamera und ließ sie von ihrem Arbeitsalltag erzählen.

Das schien im Süden gut anzukommen. Stattliche 700 Interessenten meldeten sich für die Bewerbungsgespräche im Juli in Rom an. Nach einer Vorauswahl durch Linguedo saßen Steppat, Michael Ströhla (Leiter der Intensivstation) und Andrea Schöner (Bereichsleitung Intermediate Care) an drei Tagen 70 ausgebildeten und motivierten Pflegekräften gegenüber. Noch mehr als ein Jahr später sind sie schwer beeindruckt. Einige der Bewerber hätten eine Anreise von mehr als 700 Kilometern auf sich genommen, berichtet Steppat. „Da waren sehr emotionale Geschichten dabei“, erinnert sich Schöner. Manche Bewerberinnen hätten sich sogar bereit erklärt, ihre Kinder mit nach Deutschland zu bringen, nur um endlich in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu können, sagt Ströhla. „Man hat ihre Verzweiflung gespürt.“

20 der Bewerber haben letztlich die Chance bekommen und nahmen sie auch wahr. Nach einem Kennenlern-Aufenthalt in München starteten sie in einen mehrmonatigen Sprachkurs. Mit einer von Linguedo entwickelten Methode, die klassisches Vokabellernen mit praxisnahen Einheiten im Stil eines Improvisationstheaters kombiniert, brachten es einige der Italiener in weniger als fünf Monaten zu fließenden Deutsch-Kenntnissen. Im Krankenhaus Agatharied organisierte man ihnen in der Zwischenzeit eine Bleibe auf dem Campus der Klinik. „Das war mit am schwierigsten“, sagt Steppat.

Für die neuen Mitarbeiter traf dies eher auf die Eingewöhnung in der neuen Umgebung zu. „Am Anfang ist es schon ein Mehraufwand, alle Abläufe zu erklären“, räumt Schöner ein. Das verlange auch den einheimischen Pflegekräften einiges an Toleranz ab, bestätigt Steppat. Gewissermaßen brauche es auf beiden Seiten einen Kulturwandel. Eine große Hilfe in diesem Prozess ist Jessica Nallo. Die Krankenschwester ist 2016 auf eigene Faust nach Deutschland und schließlich zum Klinikum Agatharied gekommen. Und sie hat nie bereut, ihre Heimat verlassen zu haben. „Die Situation in Italien ist absurd“. sagt Nallo.

Aus Sicht vieler Krankenhäuser gilt das auch für Deutschland. Doch in Agatharied geht man den drohenden Mangel an Pflegern aktiv und vorausschauend an, betont Steppat. Deshalb schließt er nicht aus, eine weitere Bewerbungsrunde in Italien zu starten. Mittel- bis langfristig könne sich in der Geriatrie ein weiterer Bedarf an Mitarbeitern einstellen. Die Italiener, die bereits da sind, sollen aber in jedem Fall bleiben, wünscht sich der Pflegedirektor.

Nichts anderes hat Bongermino vor. Und das, obwohl sie dafür einiges aufgeben musste. „Ich werde meine Familie immer vermissen“, sagt sie. Doch ihr Traumberuf war es ihr wert.