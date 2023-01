Weniger Aufwand für Besucher: Krankenhaus Agatharied plant eigene Corona-Teststation

Von: Sebastian Grauvogl

Nach wie vor beschränkt: der Zugang ins Krankenhaus Agatharied. © TP

Ohne negativem Corona-Test kein Zugang: Die Regeln für Besucher im Krankenhaus Agatharied sind weiter streng. Jetzt plant das Klinikum als Erleichterung eine eigene Teststation.

Landkreis – Erst die Test- und Impfnachweise, nun auch immer mehr die Masken: Knapp drei Jahre nach dem ersten Auftreten des Coronavirus in Bayern verschwindet die Pandemie zusehends aus dem öffentlichen Leben. Sogar in den den Arztpraxen, lässt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek nun die Zügel locker. Zum 1. Februar können Beschäftigte hier den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Und Holetschek geht noch weiter und appelliert an den Bund, auch Patienten von der Maskenpflicht zu befreien.

Angesichts solcher Nachrichten mag es manchen Besuchern des Krankenhauses Agatharied wie ein Kulturschock vorkommen, wenn sie am Empfang um Einlass ersuchen. Denn hier geht – ohne negatives Schnelltestergebnis, das zudem maximal 24 Stunden alt sein darf, sowie natürlich FFP 2-Maske nichts. Während letztere die meisten noch in der Jacken- oder Handtasche stecken haben, gestaltet sich die Sache mit dem Testzertifikat deutlich komplizierter. Denn: Im Krankenhaus selbst ist kein Abstrich möglich.

Liste mit Teststationen teils nicht mehr aktuell

„Wir dürfen selbst keine Tests bei Besuchern durchführen“, erklärt Pressesprecherin Melanie Speicher. Es fehle nicht nur die Zulassung für die Erbringung und Abrechnung der Bürgertests, sondern mangle auch an Ressourcen. Man müsse daher auf andere Stellen verweisen, sagt Speicher und nennt dabei etwa das Testzentrum des Landkreises beim Zuchtverband in Miesbach. Wem der Zeitkorridor von täglich 8 bis 9 Uhr zu schmal oder unpassend ist (die Besuchszeit im Krankenhaus beginnt erst um 15 Uhr), findet auf www.reihentestung.de weitere Anbieter – etwa Apotheken, Arztpraxen und private Testzentren. Eine Garantie, dass alle in der Liste aufgeführten Informationen zu den Öffnungszeiten noch aktuell sind, kann der Landkreis aber nicht geben, erklärt Landratsamtssprecherin Sophie Stadler. Jeder Anbieter habe seine Daten selbst eingepflegt und sei daher auch für deren Aktualität und Richtigkeit verantwortlich. Sogar eine vollständige Schließung müsse dem Gesundheitsamt nicht mitgeteilt werden.

Dem Krankenhaus sind diese Umstände und Hürden für die Besucher bewusst. Kulanz könne man aber leider nicht walten lassen, betont Speicher. Bis auf Weiteres seien Kliniken (wie auch voll- oder teilstationäre Pflege- sowie stationäre Rehaeinrichtungen) per Allgemeinverfügung verpflichtet, Besucher nur gegen Vorlage eines negativen Testnachweises einzulassen. Sogar die Beschäftigten müssten weiter Tests vorlegen (Geimpfte und Genesene zwei, alle anderen drei pro Woche). Doch Speicher stellt eine mögliche andere Erleichterung in Aussicht: Das Krankenhaus würde seinen Besuchern gerne einen Test-Service vor Ort anbieten.

Krankenhaus plant private Teststation

Wie die Sprecherin erklärt, laufen derzeit Gespräche mit mehreren Interessenten, die sich den Betrieb einer Station direkt am Klinikum vorstellen könnten. Die Testzeiten müssten erst noch geklärt werden, sollten sich aber am Bedarf und damit wohl an den Besuchszeiten im Krankenhaus orientieren. Auch die genaue Positionierung stehe noch nicht fest, sagt Speicher. Denkbar wären aber Räume im bestehenden Holzgebäude vor der Klinik oder ein separater Container im Freien. Begrüßen würde man freilich, wenn sich die Bürger auch aus anderen Gründen dort testen lassen könnten, etwa für den Besuch von Pflegeheimen. Wann das Angebot starten könnte, dazu kann Speicher derzeit noch keine Angaben machen. Sie versichert aber: „Am liebsten hätten wir es schon jetzt, also so schnell wie möglich.“

