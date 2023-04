„Werden nicht alles umsetzen können“: Haushamer Haushalt mit Rekordschulden

Von: Jonas Napiletzki

Bleibt im Fokus: Die Sportanlage in Hausham ist mit üppigen Mitteln bedacht. Saniert werden sollen die Heizung des Sportheims und -stüberls, Tartanbahnen und Tennisplätze. Ein Teil fließt als Förderung zurück. © Thomas Plettenberg

26 Millionen Euro: Mit dieser Summe steht die Gemeinde Hausham Ende 2023 in der Kreide - ein Allzeitrekord. Mahnende Worte zum Haushalt gab es deshalb nun im Gemeinderat.

Hausham – Für den Kämmerer der Gemeinde Hausham ist der diesjährige Haushalt ein Jubiläum: Zum 20. Mal hat Martin Reisberger den Plan erstellt. 432 Millionen Euro seien seither über den Tisch gegangen, erklärte er. Und auch heuer kam die „zuverlässige und fundierte Arbeit“, wie Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) lobte, gut an: Die Mitglieder des Gemeinderats verabschiedeten den Plan einstimmig trotz des erneut steigenden Schuldenbergs – allerdings nicht ohne mahnende Worte zur Sparsamkeit.

Über 24 Millionen Euro sind im Verwaltungshaushalt für die Pflichtaufgaben und laufenden Kosten vorgesehen – sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Steigerung begründete Reisberger unter anderem mit vier neuen Verwaltungsstellen im Rathaus. Sie sorgen neben den geschätzten Tarifsteigerungen von acht Prozent zu Mehrkosten beim Personal in Höhe von 740 000 Euro und einer neuen Gesamtsumme von 5,9 Millionen Euro. Zusammen mit der Kreisumlage von über fünf Millionen Euro machen die beiden Posten fast die Hälfte des Verwaltungshaushalts aus. Gemeinsam mit dem Betriebsaufwand (3,8 Millionen Euro) und weiteren Pflichtausgaben bleiben knapp 1,7 Millionen Euro, die in den Vermögenshaushalt fließen.

Viele Baumaßnahmen

Aus diesem Topf will die Gemeinde kräftig investieren: Knapp 7,8 Millionen Euro – davon 6,8 Millionen Euro für Baumaßnahmen – stehen im Plan. Der größte Posten ist nur auf dem Papier relevant: Zwei Millionen Euro sind für die Sanierung der Altdeponie eingestellt, werden aber fast vollständig von der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB) erstattet, bestätigte Reisberger.

Mehr profitieren können Einwohner von Investitionen in die beiden Feuerwehren (100 000 Euro), Sanierungen der Fenster und des Blitzschutzes an der Grundschule (70 000 Euro) und in eine PV-Anlage auf der Turnhalle (85 000 Euro). Mehr als 800 000 Euro fließen in die Sportanlage, rund 500 000 davon als Ausgaberest aus dem Vorjahr, etwa 350 000 fließen als Zuschüsse zurück. Investiert wird unter anderem in die Heizung des Sportstüberls, die Tartanbahn sowie die Tennisplätze. Ebenfalls realisiert, aber mit Resten des Vorjahres gedeckt, ist eine Pistenraupen-Garage (wir berichteten).

Investitionen in Kinderbetreuung

Im Bereich Kinderbetreuung plant die Gemeinde weiter mit der Erweiterung des Kindergartens Regenbogen: Eine Million Euro sind an Baukosten vorgesehen. Wie auch im Kinderhaus Argula ist die Realisierung heuer aber unwahrscheinlich. Bei letzterem Punkt – geplant ist ein Neubau mit Hort, Krippe und Wohnungen – sind die Baukosten um 30 Prozent auf rund 6,2 Millionen Euro gestiegen. Die Folge ist eine EU-weite Ausschreibung, was Hilfe von außen erfordert und das Projekt verzögert.

Zangenfeind betonte, es gebe einen steigenden Bedarf in der Betreuung. Für zehn bis 20 Kinder könnte deshalb an der Nagelbachstraße 42 eine Großtagespflege entstehen. Bereits im Vorjahr waren für die Sanierung des gemeindlichen Hauses 800 000 Euro eingestellt, die übertragen wurden. Weitere Ausgaben bilden unter anderem der Erwerb von Forst, die Sanierung von Bergschäden und weitere, kleinere Posten, die auch die EDV-Ausstattung des Rathauses betreffen.

Definitiv nicht realisiert wird heuer der Plan, zwei Mehrfamilienhäuser im Neubaugebiet am Huberspitz zu bauen. Die Kostenschätzung lag im Jahr 2021 bei 7,5 Millionen Euro, berichtete Reisberger. Mittlerweile geht der Kämmerer von rund elf Millionen Euro aus. Auch hier ist eine EU-weite Ausschreibung nötig.

Kreditaufnahme von 3,2 Millionen Euro

Gedeckt werden die Investitionen durch eine Kreditaufnahme von 3,2 Millionen Euro, was den Schuldenstand auf die Rekordhöhe von knapp 26 Millionen Euro treibt. Zangenfeind nannte diese Größenordnung „alles andere als erfreulich“, sie sei aber nicht besorgniserregend. Die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich seit 2014 mehr als verdoppelt, und Investitionen seien notwendig, um „nie stehen zu bleiben“. Georg Eham (CSU) stimmte – wie der Rest des Gremiums– für den Haushalt. Er mahnte aber: „Wir werden nicht alles umsetzen können und müssen noch einiges diskutieren.“ Harda von Poser (Grüne) schloss sich dieser Meinung an und erklärte, Projekte müssten künftig noch akribischer auf den Prüfstand gestellt werden. Thomas Danzer (SPD) nannte die autarke Energieversorgung und die soziale Sicherung als besonders wichtige Themen. Einig waren sich die Fraktionssprecher – darunter auch Ria Röpfl (FWG) – in ihrem Dank an den Kämmerer.

