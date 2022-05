Wertvoller Zeitzeuge: Bergbaumuseumsverein Hausham hat Fahne aus 1850 restauriert

Von: Sebastian Grauvogl

Stolze Bergleute, Unterstützer und Sponsoren: (stehend v.l.) Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind, sein Stellvertreter Josef Schaftari, Konrad Tradler und Johannes Schlichting vom Museumsverein Miesbach, (stehend v.r.) Kulturreferentin Elisabeth Leidgschwendner, Stefan Lammel (Kreissparkasse) und Manfred Gasteiger (Raiffeisenbank) mit den Mitgliedern des Interessenkreises Bergbaumuseum Hausham um (stehend ab 5.v.l.) Isolde Grützner und Wolfgang Bloch (Zweiter Vorsitzender) sowie Herbert Scholl (stehend 4.v.r.) und Vorsitzender Wolfgang Grützner (stehend 6.v.r.). © Thomas Plettenberg

Sie dürfte eine der ältesten ihrer Art sein: Um das Jahr 1850 herum dürfte eine Fahne aus dem Fundus des Haushamer Bergbaumuseums entstanden sein. Jetzt erstrahlt sie in neuem Glanz.

Hausham – Sie schmückte eine Vitrine im Trauzimmer des mittlerweile abgerissenen Haushamer Rathauses: eine alte Bergmannsfahne. Obwohl sie deutlich jünger ist als die damals links und rechts von ihr ausgestellten Fossilien, haben die Zähne der Zeit an ihr genagt. Auf Initiative der Haushamer Archivarin Veronika Gmeiner haben der Interessenkreis Bergbaumuseum Hausham und die Gemeinde die Fahne nun aufwendig restaurieren lassen – mit finanzieller Unterstützung einer ganzen Reihe von Förderern.

Wie alt die Fahne tatsächlich ist, ließ sich laut Bürgermeister Jens Zangenfeind anhand der Aufschrift rekonstruieren. Der Titel „Knappschaft der königlich bayerischen privilegierten Miesbacher Steinkohlen-Gewerkschaft“ ziert die Rückseite Flagge. Auf der Vorderseite sind Schlägel, Eisen und eine ölbetriebene Frosch-Lampe abgebildet. Der Name der 1847 gegründeten und 1870 in die oberbayerische Aktiengesellschaft für Kohlenbergbau überführte Gewerkschaft verrät laut Zangenfeind, dass die Fahne wohl aus der Zeit um 1850 stammt. „Damit ist sie mit Sicherheit eine der ältesten Bergbaufahnen des oberbayerischen Pechkohlebergbaus“, ist der Bürgermeister überzeugt. Ein Pendant des Bergbaus in Hohenpeißenberg datiere beispielsweise auf 1880.

6300 Euro an Sponsorengeldern für Restaurierung

Um der historischen Bedeutung der Fahne gerecht zu werden, nahm sich der Interessenkreis Bergbaumuseum unter Federführung des Zweiten Vorsitzenden Wolfgang Bloch bereits im März 2020 die Restaurierung vor. Diese sei stark mitgenommen gewesen, berichtet Zangenfeind. Bei dem Alter sei dies aber auch nicht verwunderlich. Umso mehr freut es ihn, dass sich zahlreiche Sponsoren an den Kosten in Höhe von rund 6300 Euro beteiligt haben: die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee (1200 Euro), die Raiffeisenbank im Oberland (1000 Euro) sowie der Museumsverein aus dem benachbarten Miesbach (1000 Euro). Zudem flossen 1250 Euro aus den Mitteln des EU-Förderprogramms Leader.

„Wir danken allen, die sich für den Erhalt und die Sanierung dieses beeindruckenden Schatzes der Vergangenheit eingesetzt haben“, sagt Zangenfeind. Es sei wichtig, die Geschichte mit konkreten Taten lebendig zu halten. Das nächste Ziel steht bereits fest: Die Fahne soll am Tag der Vereine neu geweiht werden und danach zu besonderen Anlässen auch wieder ausgeführt werden. Wo sie ihr neues Zuhause findet, um mit ihr die Erinnerung an die Miesbacher und Haushamer Bergmannstradition in der Öffentlichkeit lebendig zu halten, steht noch nicht fest. Der Bürgermeister denkt dabei natürlich an die Pläne für ein neues Bergbaumuseum im Umfeld des Haushamer Förderturms. „Daran arbeiten wir und wir werden alles versuchen, um unseren Traum Wirklichkeit werden zu lassen.“

