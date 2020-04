Einsamer Schrauber: Wie ein Haushamer eine alte NSU wieder zusammensetzt - ganz allein

Es hätte ein Projekt für die Jugend der Oldtimerfreunde Miesbach werden sollen. Wegen des Coronavirus schraubt René Steinbrecher aus Hausham nun allein an einer alten NSU Quickly.

Hausham – Puzzlespielen liegt in den Tagen der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus voll im Trend. Wann sonst hat man schon mal Zeit und Muße, sich stundenlang durch 1000 Teile zu wühlen, um ein mehr oder weniger komplexes Bild zu vervollständigen? Auch René Steinbrecher (38) aus Hausham hat dieses Hobby auch für sich entdeckt. Seine Puzzleteile bestehen allerdings nicht aus beschichteter Pappe, sondern aus jeder Menge Metall. Der Haushamer schraubt in seiner Garage an der Brentenstraße an einer alten NSU Quickly. Sein Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht.“

Eigentlich war das Zusammensetzen des Mopeds mit Baujahr 1957 als Gemeinschaftsprojekt gedacht, erklärt Erhard Pohl, Vorsitzender der Oldtimerfreunde Miesbach. Die jugendlichen Mitglieder hätten sich der Schrauberei annehmen sollen. „Leider hat die Corona-Krise unsere Pläne zunichte gemacht“, bedauert Pohl. Damit die NSU trotzdem bald eine Ausfahrt erleben kann, habe sich Steinbrecher allein der Arbeit angenommen.

Die 1,4 PS starke und bis zu 40 Stundenkilometer schnelle Quickly ist ein echtes Stück Technikgeschichte. Erstmals präsentiert wurde das „Fahrrad mit Hilfsmotor“ 1953 auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung in Berlin. Es prägte damit auch eine neue Fahrzeuggattung, das Moped (Motor und Pedal). Ganze 1,5 Millionen Exemplare baute NSU, wodurch die Quickly einen erheblichen Anteil an der Massenmotorisierung während des Wirtschaftswunders in Deutschland hatte.

Oldtimerfreunde haben Moped als Spende erhalten

Die Oldtimerfreunde haben ihre Quickly als Spende erhalten. Wie Pohl berichtet, bot Werner Schindler aus Zorneding dem Verein das Moped mit einem Hubraum von 49 ccm an. Das Geschenk hatte allerdings einen Haken, meint Pohl schmunzelnd: „Die Quickly war komplett in Einzelteile zerlegt und in Kisten verpackt.“ Der bisherige Eigentümer habe die NSU einst auseinandergebaut, um sie herzurichten und dann wieder neu aufzubauen. Letztlich sei das Vorhaben aber an der mangelnden Zeit gescheitert. Und noch an einem weiteren Problem: „Irgendwann war nicht mehr so klar, wo die vielen Schrauben eigentlich genau hin gehören“, sagt Pohl und lacht.

Steinbrecher konnte dies aber nicht abschrecken. Für ihn ist das technische Puzzlespiel, um die einsamen und manchmal auch langweiligen Stunden während der Corona-Ausgangsbeschränkungen sinnvoll zu füllen. Seit er mit 14 Jahren sein erstes Moped bekommen hat, ist der gebürtige Rügener den kleinen Gefährten verfallen. Bislang schraubte er vor allem an den in der ehemaligen DDR weit verbreiteten Simson-Maschinen. „Eigentlich mag ich nichts anderes“, sagt Steinbrecher und lacht. Doch für die Quickly der Oldtimerfreunde machte er eine Ausnahme.

Vor dem Zusammensetzen, bei dem sich der 38-Jährige nicht nur an alten Konstruktionszeichnungen, sondern auch an Youtube-Videos aus dem Internet orientiert, säubert er alle Teile. Neu lackiert werden diese übrigens nicht, sondern nur eingeölt. „Dann geht die Patina nicht verloren“, er Steinbrecher. Ersetzt wird nur, was defekt ist, beispielsweise alte Lager und Buchsen. Den Motor lassen die Oldtimerfreunde übrigens bei einem Spezialisten aufbereiten. „Das ist sehr aufwendig“, sagt Steinbrecher.

Und während der Haushamer so einsam vor sich hinschraubt, hofft er, dass sich bis zur Fertigstellung der NSU auch die Corona-Gefahr entspannt hat. Wobei: Mit dem Alleinsein in seiner Garage hat Steinbrecher eigentlich kein großes Problem, meint er schmunzelnd: „Da habe ich wenigstens meine Ruhe.“

