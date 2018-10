Wie gemein: Dieb klaut Kinderroller am Haushamer Bahnhof

Der Sachschaden hält sich in Grenzen, die Enttäuschung dürfte umso größer sein: Einem Kind aus Hausham wurde sein Roller gestohlen.

Hausham - Wie die Polizeiinspektion Miesbach gestern berichtete, war das silberne Gefährt der Marke Hudora seit Freitag, 12. Oktober, am Haushamer Bahnhof abgestellt und auch abgesperrt. Das hinderte den unbekannten Dieb aber nicht. Er öffnete das Schloss und nahm den Roller mit. Als eine 48-jährige Frau das Kinder-Fahrzeug am Sonntag, 14. Oktober, vom Bahnhof abholen wollte, sah sie, dass dieses nicht mehr da war und zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 90 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter 0 80 25 / 29 90 entgegen.

