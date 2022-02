„Wir sind Zahlenliebhaber“: Warum dieses Paar am 22.02.2022 in Hausham heiratet

Von: Sebastian Grauvogl

Glückliches Paar: Evelyn Ulrich und Oliver Holzhauer aus Kassel. © Privat

22.02.2022: Für Zahlenfans wie Oliver Holzhauer und Evelyn Ulrich ist dieses Datum ein ganz besonderes. Und das nutzt das Paar aus Kassel, um sich in Hausham das Ja-Wort zu geben.

Hausham – Was haben Otto, Rentner, Maoam und der 22.02.2022 gemeinsam? „Man schreibt sie vorwärts und rückwärts gleich“, sagt Oliver Holzhauer (30). „So etwas nennt man ein Palindrom“, ergänzt seine Verlobte Evelyn Ulrich (22) und fügt fast ein wenig entschuldigend dazu: „Wir sind beide Ordnungs- und Zahlenliebhaber.“ Da ist es nur logisch, dass das junge Paar nun auch sein Verhältnis in ordentliche Bahnen lenkt – und das an einem ebenso aufgeräumten Datum: Am Dienstag, 22. Februar, geben sich Holzhauer und Ulrich im Haushamer Standesamt das Ja-Wort.

Internetsuche führte Paar aus Kassel nach Hausham

Den Ort ihrer Eheschließung kennen die beiden übrigens nur aus dem Internet. Sie leben in Kassel und waren auch noch nie im Urlaub in Hausham. „Wir haben viel gegoogelt“, erzählt Ulrich. Suchwort: unkonventionelle Plätze für Trauungen. Aber was macht das Haushamer Standesamt denn so besonders? Holzhauer sorgt für Aufklärung. „Eigentlich wollten wir ja im Almbad Huberspitz heiraten.“ Und das sei für nordhessische Verhältnisse schon etwas außergewöhnliches. Doch Corona machte ihnen – wie so vielen Paaren zuvor – einen Strich durch die Rechnung. Weil zeitgleich schon eine andere Veranstaltung am Huberspitz stattfinde, müsse man ins Tal ausweichen, berichtet Holzhauer. Immer noch besser als auf einen anderen Tag, waren sich die beiden Verlobten einig. Der 22.02.2022 war ihnen dann doch wichtiger.

Zwei lautet auch die Stichzahl für die Zeremonie. Die nämlich werden Ulrich und Holzhauer zu zweit genießen. Einziger weiterer Anwesender wird ihr Fotograf sein – und natürlich Standesbeamtin Sylvia Heyder. Wegen der Corona-Beschränkungen hätten ihre Familien ohnehin nicht dabei sein dürfen, erklärt Ulrich. Nur jeweils einen Trauzeugen hätten sie mitbringen dürfen. Also entschieden sie sich gleich dafür, die große Feier im Sommer in ihrer Heimat nachzuholen. „Für unsere Mütter war es schon ein bisschen ungewohnt“, räumt Ulrich ein. Aber die weite Fahrstrecke hätte sie dann doch davon abgehalten, als Zaungast der Trauung doch noch beizuwohnen.

Das glückliche Paar verbindet die weite Anreise hingegen gleich mit seinen Flitterwochen. Die verbringen der Servicetechniker für Förderanlagen und die Werkstudentin im Bereich Chemie in einem Chalet im nahen Österreich. Mittendrin wird dann geheiratet, gefolgt von einer kleinen Fotosession irgendwo am schönen Schliersee. „Wir hoffen nur, dass auch mit den Grenzübertritten alles klappt“, sagt Holzhauer und lacht. Wieder so eine coronabedingte Unsicherheit.

Paar wurde von Freunden verkuppelt

Dass sie füreinander bestimmt sind, da sind sich die beiden Kasseler hingegen ganz sicher. Und das, obwohl sie sich erst vor zweieinhalb Jahren über eine gemeinsame Freundin kennengelernt haben. „Ehrlicherweise wurden wir verkuppelt“, sagt Ulrich schmunzelnd. Erfolgreich, wie man sieht. Am 2. August 2020 fragte Holzhauer seine Liebste dann, ob sie ihn heiraten möchte. In Portugal, direkt an der felsigen Küste. Auch mit diesem für sie selbst besonderen Datum haben die beiden noch etwas vor: „An diesem Tag wollen wir unsere Hochzeit mit unseren Familien und Freunden feiern“, sagt Holzhauer. Auch ohne Palindrom – und hoffentlich auch ohne Corona-Sorgen.

sg