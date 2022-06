Zehn Tage volles Programm: Das ist beim Haushamer Volksfest geboten

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Auf viele Besucher freuen sich die Schausteller auf dem Haushamer Volksfest. © Thomas Plettenberg

Die Vorfreude aufs Haushamer Volksfest steigt. Am Freitag, 10. Juni, ist Anstich im Festzelt. Was alles geboten ist, zeigt unser Überblick über das zehntägige Programm.

Hausham – Nicht nur die Bürger können es kaum mehr erwarten, bis endlich wieder was los ist auf dem Haushamer Volksfestplatz. Auch bei den Musikanten, die im Zelt für Stimmung sorgen werden, ist die Vorfreude groß. „Am Montag, 13. Juni, derf ma ab 18 Uhr auf dem Haushamer Volksfest spuin“, schreiben die Hallgrafen Musikanten auf der Facebook-Seite des Volksfests. „Dad uns gfrein, wenn ma a paar bekannte Gsichter seng.“

Gelegenheiten für einen Besuch gibt es mehr als genug. Volle zehn Tage lang geht’s im Zelt und draußen bei den Schaustellern rund. Den Anfang macht traditionell am Freitag, 10. Juni, um 17 Uhr das Standkonzert der Agatharieder Blasmusik an der alten Post. Ab 17.30 Uhr marschieren die Protagonisten zum Festplatz, wo Bürgermeister Jens Zangenfeind im Zelt das erste Fass Bier anzapfen wird.

Fast jeden Abend eine neue Band

Auch danach geht’s Schlag auf Schlag im Programm: Am Samstag, 11. Juni, spielen die Harthauser, am Sonntag, 12. Juni, zum Frühschoppen die Huabaoim Musi und abends die Isarwinkler Spitzbuam, am Montag, 13. Juni, zum Kesselfleischessen und Tanz die Hallgrafen, am Dienstag, 14. Juni, zum Stimmungsabend die Cagey Strings. Vergünstigte Preise warten am Mittwoch, 15. Juni, beim Kinder- und Altbürgernachmittag, während abends mit dem Konzert der Cubaboarische Tradicional ein kultureller Höhepunkt ansteht (Tickets erhältlich bei der Gemeinde und bei Münchenticket). Am Fronleichnamstag (16. Juni) übernehmen Tomay & sei Krawallerie, am Tag der Betriebe am Freitag, 17. Juni, die Karolinenfelder. Musikalische Gastspiele aus Levico und Seiersberg erklingen schließlich am Samstag, 18. Juni, wo die Jubiläen der Gemeindepartnerschaften und das 120-jährige Bestehen der SG Hausham im Mittelpunkt stehen. Wer dann immer noch nicht genug hat vom Feiern, für den gibt’s zum Ausklang des Haushamer Volksfests am Sonntag, 19. Juni, noch den Tag der Vereine mit den Mangfalltalern.

sg