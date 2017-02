Zu tief ins Glas hatte offenbar ein 22-jähriger Waakirchner in der Nacht zu Sonntag.

Die Miesbacher Polizei berichtet:

Er wurde mit seinem BMW am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr in Hausham einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten dabei Alkoholgeruch fest und der Test ergab einen erheblich erhöhten Alkoholwert. Beim Waakirchner wurde eine Blutentnahme durchgeführt und seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle den Beamten überlassen.