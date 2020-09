Zu viel Gewerbe für ein Boardinghouse: Verwaltungsgericht lehnt Projekt in Hausham ab

Elf Apartments sollten an der Industriestraße in Hausham entstehen. Gemeinde und Landratsamt lehnten das im Gewerbegebiet ab. Jetzt war das Verwaltungsgericht vor Ort.

Hausham – Als erfahrene Richterin am Münchner Verwaltungsgericht hat Cornelia Dürig-Friedl üblicherweise keine Probleme, sich Gehör zu verschaffen. Der Verkehrslärm beim Ortstermin an der Industriestraße 22a in Hausham brachte aber sogar sie an ihre stimmlichen Grenzen – und zu einer Frage an die Kläger: „Liegt eigentlich ein schalltechnisches Gutachten für die geplanten Apartments vor?“ Ein Kopfschütteln reichte der Richterin des Münchner Verwaltungsgerichts als Antwort. Und der Lärm als weiteres Argument gegen eine Wohnnutzung im Obergeschoss des Gebäudes.

Der Ausgangspunkt des Rechtsstreits liegt im Jahr 2017. Wie Dürig-Friedl ausführte, hatten die Eigentümer des zweistöckigen Hauses an der Industriestraße 22a die Einrichtung eines sogenannten Boardinghouses mit elf Apartments beantragt. Die jeweils 96 Quadratmeter großen Wohnungen sollten im derzeit leer stehenden Obergeschoss und damit über den Ausstellungs- und Büroräumen der Haushamer Niederlassung des Sanitärgroßhändlers Richter + Frenzel entstehen und in erster Linie an die Krankenpflegeschüler des Klinikums Agatharied vermietet werden.

Ein Angebot, das der Gemeinderat grundsätzlich begrüßt hätte, bestätigte Gemeindegeschäftsleiter Rudi Randler bei der Inaugenscheinnahme. Dennoch habe das Gremium den Antrag abgelehnt. Der Grund: In einem Gewerbegebiet sei eine reine Wohnnutzung nicht zulässig. Würde man sie trotzdem genehmigen, könnten sich in der Folge Einschränkungen für die benachbarten Betriebe ergeben. Eine Argumentation, die das Landratsamt teilte. Die Eigentümer jedoch nicht. Sie wählten den Klageweg, um ein Boardinghouse vor Gericht zu erstreiten.

Rechtsanwalt Andreas Wiedl begründete dies mit drei anderen Wohnnutzungen in unmittelbarer Umgebung. Ziehe man diese zur Beurteilung heran, handle es sich faktisch nicht mehr um ein Gewerbe-, sondern um ein Mischgebiet. Mit der Folge, dass die elf Apartments durchaus genehmigungsfähig seien. Wie Randler auf Nachfrage des Gerichts erklärte, handelt es sich bei den genannten Immobilien um frühere Betriebsleiterwohnungen, die seit der Geschäftsaufgabe der jeweiligen Firmen vor rund 20 Jahren von den früheren Inhabern oder deren Familien genutzt würden.

Für Dürig-Friedl eine schlüssige Begründung. „Es handelt sich hier ganz klar um ein Gewerbegebiet, eigentlich sogar um ein Musterbeispiel für ein Gewerbegebiet“, erklärte die Richterin nach der Inaugenscheinnahme. Eine Veränderungstendenz sei nicht erkennbar. Der Hinweis der Kläger, dass sich bis 2011 auf einem in der Nähe befindlichen Grundstück ebenfalls ein Personalhaus befunden hätte, zähle dabei nicht. „Was weg ist, ist weg.“ Keineswegs wegdiskutieren könne man hingegen den Straßenlärm. „Und der wäre sogar in einem Mischgebiet ein Problem für eine reine Wohnnutzung.“

Die sei übrigens unstrittig. So sei in der Betriebsbeschreibung des Boardinghouse keine Nutzung im Sinne eines Hotels oder einer Pension mit häufig wechselnder Belegung erkennbar. „Auch Krankenpflegeschüler bleiben ein paar Jahre“, betonte Dürig-Friedl. Den Klägern bot die Richterin an, auf ein Urteil zu verzichten – mit dem Hinweis, dass ihre Klage keine Aussicht auf Erfolg habe. Der Rechtsanwalt sah das anders: „Wir halten an unserer Rechtsauffassung fest.“ Nämlich, dass die längst aufgegebene Betriebsleiternutzung der Wohnungen in der Umgebung für eine bereits vorhandene reine Wohnnutzung im Gebiet spreche.

sg