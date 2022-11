Zurück zur gemeinsamen Liste? Kreis-FWG wünscht sich Einheit - aber nicht um jeden Preis

Von: Sebastian Grauvogl

Der neue FWG-Kreisvorstand: (v.l.) Jens Zangenfeind (stellvertretender Vorsitzender), Klaus Thurnhuber (Beisitzer), Norbert Kerkel (Vorsitzender), Alfons Besel (Beisitzer), Ria Röpfl (Schriftführerin), Andreas Hagleitner (Beisitzer), Anton Lentner (Schatzmeister), Andreas Hallmannsecker (Beisitzer) und Bernhard Schäfer (Beisitzer). © Stefan Schweihofer

Die Spaltung in FWG und FW Partei hat bei der Kommunalwahl 2020 wertvolle Stimmen gekostet. Davon ist die Kreis-FWG überzeugt. Ziel müsse eine engere Zusammenarbeit sein - wo es passt.

Landkreis – Mit der Rolle des Stellvertreters auf Kreisebene kennt sich Jens Zangenfeind aus. Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) war der Vize-Landrat und Haushamer Bürgermeister nun aber ungeplant in die Leitungsfunktion gerutscht. Weil sich Vorsitzender Norbert Kerkel aufgrund eines Gottesdienstes, an dem er teilgenommen hatte, verspätete, führte Zangenfeind durch die Versammlung im Saal des Staudenhäusls in Agatharied – zumindest die ersten 60 Minuten lang.

Angesichts Kerkels Abwesenheit zu Beginn habe man demnach auch die Neuwahlen zurückgestellt und stattdessen mit dem Bericht zu aktuellen Themen begonnen, berichtet Zangenfeind. Der Vize-Vorsitzende legte dabei den Fokus zunächst auf den Kreistag. Hier würden die zehn FWG-Vertreter „parteiübergreifend mit allen Fraktionen gut zusammenarbeiten“. So gehe es nicht darum, „laufend Wahlkampf zu machen“ und zu „taktieren“, sondern „einfach eine gute Arbeit“ abzuliefern. Man müsse offen und transparent vorgehen, den Bürgern zuhören und sie unterstützen, um „den Landkreis zu bewahren und fit für die Zukunft zu machen“.

Kreistagsarbeit ohne Fraktionszwang und Parteizwänge

Gerade das Verhältnis zu den fünf Kreisräten der Freien Wähler Partei (FW) sei „sehr gut“, fand Zangenfeind. Man habe auch schon gemeinsame Fraktionssitzungen durchgeführt. „Es sollte das Ziel sein, dass wir bei der nächsten Kreistagswahl wieder wie 2014 gemeinsam mit einer Liste antreten“, forderte Zangenfeind im Hinblick auf die Spaltung 2020. „Wir alle haben den Geist der Freien Wähler, nämlich ohne Fraktionszwang und ohne Parteizwänge zu arbeiten.“ Auch aus einigen Wortbeiträgen bei der Versammlung habe man heraushören können, dass eine enge Zusammenarbeit mit den FW positiv gesehen werde. Es sei aber auch deutlich geworden, dass jeder Ortsverband für sich entscheiden müsse, wie er sich nennt und welche Kooperationen er eingeht, schildert Zangenfeind. Die Kreis-FWG werde sich selbstverständlich nicht in die Belange der jeweiligen Ortsverbände einmischen, versicherte der Vize-Vorsitzende.

Dass die getrennten Listen bei der Kommunalwahl 2020 mehr geschadet als genutzt haben, führte der damalige FWG-Landratskandidat Andreas Hallmannsecker aus. „Die Wähler haben sich nicht ausgekannt.“ In der Folge hätten beide Seiten viele Stimmen verloren. Näher auf das Thema eingehen wollte Hallmannsecker nicht mehr. Es sei sachlich aufgearbeitet und erledigt. „Der Weise schweigt, er kennt die Gründe“, beendete Hallmannsecker seine Ausführungen. Auch er schloss sich Zangenfeinds Appell nach einer gemeinsamen Liste 2026 an. „Gemeinsam sind wir stärker.“ Aber auch er wolle diese „nicht um jeden Preis“. Es müsse schon ein vernünftiges Miteinander sein.

Vorstandsposten bei Wahl einstimmig besetzt

Dass es bei der FWG jedenfalls nicht an Geschlossenheit mangelt, zeigten die Ergebnisse der Neuwahl des Kreisvorstands (siehe Foto). Sämtliche Posten wurden einstimmig an die Kandidaten vergeben. „Wenn das nur immer so wäre“, fügt Zangenfeind launig an.

Der neue und alte Vize-Chef hatte zuvor noch die Gelegenheit genutzt, den anwesenden Mitgliedern einen Einblick in seine Tätigkeit als Stellvertreter von Landrat Olaf von Löwis (CSU) zu geben. Das Verhältnis mit Löwis sei „von großem Vertrauen und Offenheit geprägt“, schilderte Zangenfeind. Es sei sein Ziel, auch in den kommenden Jahren sehr eng mit dem Team des Landratsamts zusammenzuarbeiten. „Die Mitarbeiter brauchen in diesen schweren Zeiten auch die Unterstützung der Behördenleitung.“ Er sei bereit, diese zu geben und sich bei allen Projekten – soweit vom Landrat gewünscht – einzusetzen und sich zu engagieren, betonte Zangenfeind: „Als kleiner Landrat kann ich bislang nur resümieren, dass ich sehr froh bin, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen.“

