Leiharbeit in der Pflege: Teure Folgen für Haushalt und Betriebsklima

Krankenhaus Agatharied

Leiharbeit in der Pflege spielt wegen des Mangels an Fachkräften eine wachsende Rolle. Auch das Krankenhaus Agatharied greift auf die Dienste von Zeitarbeitsfirmen zurück – mit teuren Folgen.

Agatharied – Sven Steppat, 50 Jahre, Berliner Akzent, ist ein alter Hase in der Branche: Seit Mitte der 90er-Jahre ist der examinierte Krankenpfleger, der auch einen Bachelor in Gesundheits- und Pflegemanagement hat, in Krankenhäusern tätig, seit 2012 als Pflegedirektor am Krankenhaus Agatharied. Verbände legt er in dieser Funktion kaum mehr an. Er trägt die Führungsverantwortung für 472 Pflegekräfte.

Der Berliner weiß, wie schwierig es ist, Mitarbeiter zu rekrutieren: Mindestens acht Monate braucht er, um eine Stelle nachzubesetzen. „Wo soll das Personal herkommen, wenn man in Deutschland bis 2023 mit 500 000 fehlenden Pflegefachkräften rechnet, gleichzeitig die Zahl der Schulabgänger sinkt, immer mehr Berufe im Mangel sind und um eben diese jungen Menschen konkurrieren?“, fragt Steppat.

Leiharbeit

Um Engpässe zu überbrücken, greift das Krankenhaus Agatharied auf die Dienste von zwölf Personaldienstleistern zurück: Von den derzeit 34 vakanten Vollzeit-Stellen in der Pflege sind knapp 17 von Leiharbeitern besetzt.

Agatharied ist da keine Ausnahme: Einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) zufolge brauchen nur 17 Prozent der Krankenhäuser keine oder nur sehr wenig Leiharbeit, wie Steppat weiß. „Diese Umfrage hat aber gleichzeitig gezeigt, dass sich 40 Prozent der Krankenhäuser dafür ausgesprochen haben, Leiharbeit zu verbieten und weitere 50 Prozent wollen eine stärkere Regulierung.“

+ Der studierte Gesundheitsmanager und examinierte Krankenpfleger Sven Steppat ist Pflegedirektor am KH Agatharied © Krankenhaus Agatharied

Zwei-Klassen-System

Vor allem, weil Leiharbeit teuer ist. Manche Pflegefachkräfte bei Leiharbeitsfirmen verdienen bis zu 7000 Euro brutto bei einer 35-Stunden-Woche. Hinzu kommt nicht selten ein Dienstwagen und Diensthandy zur freien Verfügung. Zum Vergleich: Eine tarifbeschäftigte Fachkraft in der Allgemeinpflege mit zehnjähriger Berufserfahrung verdient etwa 3380 Euro brutto zuzüglich Zulagen. Außerdem verlangen Leiharbeitsfirmen eine Vermittlungsgebühr und die Erstattung der Wohnkosten, die in der Stundenpauschale berücksichtigt wird. Laut Steppat kostet ein Leiharbeiter daher das Dreifache eines Tarifbeschäftigten. „Die Kosten sind ein gewaltiges Problem, das nicht nur das Haus, sondern abschließend auch den Steuer- und Beitragszahler belastet“, sagt Steppat. Denn für das Pflegebudget sei der Tariflohn ausschlaggebend. Kann das Krankenhaus die Kosten nicht aus den Einnahmen decken, entsteht ein Defizit, das die öffentliche Hand trägt.

Obendrein entsteht durch Leiharbeit eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Belegschaft. „Gerade dort, wo Leiharbeitskräfte offensiv mit ihren Vorteilen umgehen“, sagt Steppat. Denn oft diktieren die Verleiher den Kliniken die Bedingungen: Nur zwei Nachtdienste an festen Tagen zum Beispiel oder nur Frühdienste. Die Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität rund um die Uhr bleibt dann an den Festangestellten hängen. Genau wie die Einarbeitung der Leiharbeiter, die aufgrund ihres befristeten Einsatzes die Abläufe und Strukturen im Haus nicht kennen. Mangels Bindung an die Kollegen und das Haus, ist zuweilen auch ihr Teamgeist weniger ausgeprägt. „Hier entsteht bei den eigenen Mitarbeitern natürlich ein nachvollziehbares Ungerechtigkeitsgefühl“, sagt Steppat.

Regulierung nötig

Noch ist Leiharbeit eine Nische: Nur zwei Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seien Leiharbeiter, sagt Steppat unter Berufung auf Zahlen des Deutschen Pflegerats. Das liegt auch daran, dass dieses Modell nicht für jeden in Frage kommt: Leiharbeiter müssen bereit sein, an wechselnden Arbeitsorten im gesamten Bundesgebiet für jeweils kurze Zeit zu arbeiten. „Eine Mama, die in Hausham drei Kinder hat, ist eher nicht in der Lage, kurzfristig nach Landshut oder Kiel zu gehen“, meint Steppat, „aber für junge, ungebundene Fachkräfte kann das eine Option sein.“

Steppat sieht die Gefahr, dass Leiharbeitskräfte die Festangestellten abwerben – und sich die Kliniken irgendwann einen Großteil der Belegschaft zurückmieten müssen. „Wer soll das denn bezahlen?“ Auch die pflegerische Behandlungsqualität würde dadurch sinken. Eine gesetzliche Regulierung sei deshalb dringend geboten.

Auslandsakquise

Aufgrund der Nachteile ist das Krankenhaus Agatharied bemüht, auf Leiharbeiter nach Möglichkeit zu verzichten. Es setzt stattdessen auf Personalrekrutierung im Ausland. Nach zwei Kampagnen in Italien (wir berichteten) läuft seit 2021 eine Anwerbe-Kampagne in Brasilien, die der Klinik sukzessive 30 neue Krankenpfleger beschert. Im Oktober beginnen 15 Fachkräfte aus Indien ihren Dienst in Agatharied. „Leider geht unter anderem die Prüfung der Anerkennung ihrer Abschlüsse durch die Regierung von Oberbayern sehr schleppend voran“, sagt Steppat. Er muss befürchten, die Mitarbeiter in dieser Zeit wieder zu verlieren. Denn so lange die Ausländer nicht als Pflegefachkräfte anerkannt sind, verdienen sie nur ein Helfergehalt. „Es kann nicht sein, dass sehr gut ausgebildete oder studierte Pflegefachkräfte aus Brasilien oder Indien nach Ankunft in Deutschland zehn bis 15 Monate benötigen, um eine Gleichwertigkeit nachzuweisen“, kritisiert Steppat. Die Politik müsse die Zeichen der Zeit erkennen und Bürokratie abbauen.

Auch Personalwohnungen helfen bei der Mitarbeitersuche. 120 insgesamt kann das Krankenhaus Agatharied kommmendes Jahr zur Verfügung stellen.