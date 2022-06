Zwei neue Gruppen: Gemeinde Hausham plant Kita-Erweiterung

Von: Sebastian Grauvogl

An der Kita Regenbogen soll der eingeschossige Anbau Platz finden. © Stefan Schweihofer

Die Nachfrage in Sachen Kinderbetreuung steigt – auch in Hausham. Um den Bedarf decken zu können, plant die Gemeinde eine Erweiterung der Kita Regenbogen um 50 Plätze.

Hausham – Nachwuchssorgen plagen die Gemeinde Hausham nicht, ganz im Gegenteil: Die Kindergärten sind komplett ausgebucht, informierte Geschäftsleiter Rudi Randler nun im Gemeinderat. Höchste Zeit, sich über einen Ausbau der Betreuungskapazitäten Gedanken zu machen. Und die sind in Hausham bereits ziemlich konkret: Die Gemeinde plant eine Erweiterung ihrer Kita Regenbogen am Agatharieder Weg um zwei Gruppen mit insgesamt 50 Plätzen.

In der Sitzung ging es aber zunächst einmal um die Festsetzung des tatsächlichen Bedarfs, teilte Randler mit. Dies sei Voraussetzung, um in die Bauplanung einzusteigen und Fördergelder zu beantragen. So gehe die Gemeinde davon aus, dass die Kita Regenbogen von 100 auf 150 Plätze erweitert werden muss. Nicht nur, um den aktuellen Andrang bewältigen zu können. Durch das geplante Wohngebiet für einheimische Familien am Huberspitz und die kurz vor Baubeginn stehenden Mehrparteienhäuser auf dem ehemaligen Rathausgrundstück sei auf Jahre hinaus mit steigender Nachfrage nach Betreuungsangeboten zu rechnen, so Randler.

Anbau an Südostseite der Kita Regenbogen geplant

Auch wenn es im Gemeinderat noch nicht Thema war, sind die Planungen für einen Anbau im Rathaus schon ein Stück weit gediehen. Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) auf Nachfrage verrät, soll dieser eingeschossig an der Südostseite des bestehenden und 2004 komplett renovierten Längsbaus mit vier Gruppen errichtet werden. Hier sei noch ausreichend Platz auf dem Grundstück vorhanden, ohne die Freispielflächen im Garten einzuengen. Zwei Gruppenräume sollen im neuen Trakt Platz finden. Kosten von einer Million Euro seien bereits im Finanzplan eingestellt, so Zangenfeind. Wunsch sei ein Baubeginn im kommenden Jahr. „Die Kinder können nicht warten“, sagt der Bürgermeister.

Das gilt auch für die ebenfalls immer mehr an Grenzen stoßenden Kapazitäten in Sachen Krippe und Hort. Hier plant die Gemeinde bekanntlich den Neubau eines Kinderhauses auf dem Grundstück der ehemaligen Argulakirche. Bis die zusätzlichen Plätze verfügbar sind, werde man im engen Austausch mit den Einrichtungen der freien Träger versuchen, dennoch alle Kinder bestmöglich zu versorgen, versichert der Rathauschef.

Investitionen für sanftes Wachstum

Trotz der notwendigen Investitionen in Millionenhöhe freut sich Zangenfeind über den Kinderreichtum in Hausham. Dieser sei ein Indikator, dass die Gemeinde attraktiv sei für Familien, die dann auch hier bleiben und den Ort über Jahrzehnte prägen würden. Genau das also, was man sich als „sanftes Wachstum“ wünschen würde, betont Zangenfeind.

Die Gemeinderäte stimmten folglich der Bedarfsfestsetzung wie von der Verwaltung vorgeschlagen zu und ebneten damit den Planungsstart für die Erweiterung der Kita Regenbogen. Gut so, fand Zangenfeind. Dass Familien auf Betreuungsplätze angewiesen seien, sei „kein Luxus, sondern Existenzvoraussetzung“. Nur wenn beide Eltern arbeiten, könnten sich manche angesichts der immer weiter steigenden Preise ein normales Leben überhaupt noch leisten.

