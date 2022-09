Zweite Auflage von „Hausham bewegt“ mit 18 Stationen rund um Schule und Sportplatz

AKTIONSTAG

Es ist so etwas wie eine Gewerbeschau, nur dass hier nicht Unternehmen ihre Produkte vorstellen, sondern Vereine das, was sie zu bieten haben. Und wahrscheinlich macht es viel mehr Spaß, denn hier können vor allem Kinder und Jugendliche aktiv werden, und folgerichtig heißt der Aktionstag auch „Hausham bewegt“.

Am Samstag, 24. September, findet er bei gutem Wetter rund um Schule und Zentraler Sportanlage statt.

Die Premiere im vergangenen Jahr hat die Organisatoren mit Matthias Müller, Chef der SG-Tennisabteilung, ermutigt, die Strapazen der Organisation erneut auf sich zu nehmen. 2021 – unter etwas anderen Pandemie-Umständen – sei es den Vereinen gelungen, „Kinder und Jugendliche zu ihren Hobbys zurückzuführen oder neu zu gewinnen“, sagte Müller, als er den Aktionstag im Gemeinderat vorstellte. Dort lobte er die gute Kooperation der beteiligten Vereine. „Wir haben nur ganz wenige Sitzungen gebraucht, um das wieder auf die Beine zu stellen.“ Der aufwendigere Teil folge dann – hoffentlich – am Samstag. 18 Stationen sind es diesmal, an denen die kleinen und größeren Gäste sich probieren können.

Sie können Kraft beim „Hau den Lukas“ und eine ruhige Hand beim Lichtgewehrschießen beweisen, ihren Gleichgewichtssinn auf einer Slackline schulen, ihr Geschick im Rollstuhl oder auf einem Bobbycar erproben oder auch ins Tennis, Volleyball und Taekwondo hineinschnuppern. Zwischendurch lohnt es sich, an der Bühne vorbeizuschauen, wo Crachia und Trachtler ihr Können und die Feuerwehren ihre Monturen bei Modeschauen zeigen. Nur eine Auswahl, detailliert sind die Stationen auf einem Flyer dargestellt, der an verschiedenen Stellen in Hausham ausliegt und auf www.hausham.de (Neuigkeiten) zu finden ist. Und wer doch lieber „nur“ zuschaut, kann sich die Jugendkreismeisterschaften im Tennis ansehen. Diese waren vergangenes Wochenende unterbrochen worden.

Wenn die Leute in Hausham zusammenkommen, dürfen Essen (Pommes, Bockwurst, Wok) und Getränke nicht fehlen, und natürlich gibt es einen Verpflegungsstand. Zum Konzept des Aktionstags gehört es aber, das Eltern und Kinder die Stationen gemeinsam besuchen, wie Müller im Gemeinderat sagte. Also keine Biergarten-Ecke oder Ähnliches, Alkohol gibt es sowieso nicht, auch keine Raucherzone. Das habe sich vergangenes Jahr bewährt. Die Teilnehmerzahl „lässt sich schwer schätzen“, so der Organisator, „aber ich denke, wir sind im vierstelligen Bereich gelandet“. Damals lautete das Credo „Eine Perspektive nach der Pandemie“. Das „nach“ habe er heuer durch „während“ ersetzt, so Müller, und Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) fügte an, dass dieses Perspektive-Geben auch im Lichte des Kriegs in der Ukraine und all seiner Folgen wichtig sei. Sein Dank gilt den Ehrenamtlichen, „die wahnsinnig viel Zeit investieren“.