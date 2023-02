„Die Herberge stand auf der Kippe“: Angie Sebrich über die Leitung einer Jugendherberge ohne Schüler

Von: Joshua Eibl

Teilen

Mit der Jugendherberge am Sudelfeld mit Blick auf den Wendelstein geht es bergauf. Mit bereits 10 500 Vorausbuchungen blickt Angie Sebrich hoffnungsvoll in die Zukunft. © THOMAS PLETTENBERG

Die Jugendherbergen haben schwere Zeiten hinter sich. Im März 2020 mussten sie in Bayern über Nacht schließen. Lange Zeit gab es keine Perspektiven für einen Neustart.

Bayrischzell – Bis Anfang 2022 durchlebten sie eine wirtschaftliche Talfahrt, wie aus der Bilanz des Jugendherbergswerks Bayern hervorgeht. Auch die auf 1200 Höhenmetern gelegene Herberge von Mike und Angie Sebrich mit Blick auf den Wendelstein war davon betroffen – die 19 Zimmern und 106 Betten blieben während Corona meist leer. Für die ehemalige Kommunikationschefin des MTV war das aber kein Grund aufzugeben. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt sie auf die schwierige Zeit zurück und berichtet, wie es um die Zukunft am Sudelfeld bestellt ist.

Frau Sebrich, wie hat die Herberge die Coronazeit überstanden?

Angie Sebrich: Das Vor-Corona-Niveau mit rund 14 000 Übernachtungen pro Jahr war drei Jahre lang ein Wunschdenken für uns. Doch auch diese Zeit haben wir überwunden. Die Unkompliziertheit ist zurückgekommen.

An die schwierige Zeit erinnern nur noch vereinzelt Desinfektionsspender. Sind bei Ihnen am Berg Spuren zurückgeblieben?

Sebrich: Nach wie vor sind wir immer noch vorsichtig. Mit einem verantwortungsvollen Umgang ist aber wieder Normalität bei uns am Wendelstein eingekehrt. Aktuell ist alles, wie es einmal war.

Das war bestimmt nicht immer so. Wie ging es während Corona bei Ihnen zu?

Sebrich: Während Corona brachen die Übernachtungszahlen rapide ein: 2020 konnten wir noch 6000 Gäste begrüßen, 2021 halbierte sich die Zahl. In diesen zwei Jahren stand die Herberge wirklich auf der Kippe. Es war anstrengend nicht zu wissen, was der nächste Tag bringt.

Wie konnten Sie die Zeit finanziell überstehen?

Sebrich: Die Jugendherberge Sudelfeld lebt von den Klassenfahrten. Sie gewähren uns die wirtschaftliche Stabilität. 70 Prozent der Belegungen sind Klassen und Gruppen, nur 30 Prozent machen Familienbuchungen aus. Dennoch haben die Familien uns während Corona sehr geholfen. Wir sind außerdem beim Deutschen Jugendherbergswerk fest angestellt und konnten während dieser Zeit in Kurzarbeit gehen. Zudem sind die Herbergen vom Staat unterstützt worden. Damit sind wir über die Runden gekommen. Allerdings kenne ich durchaus Fälle, besonders in der Gastronomie, die es nicht so gut überstanden haben. Einige orientierten sich um oder lernten auch die freien Tage zu schätzen. Mal nicht an Silvester und Neujahr zu arbeiten, das kennen wir nicht.

Haben Sie zwischenzeitlich ans Aufgeben gedacht?

Sebrich: Wir haben uns dieses Leben damals bewusst ausgesucht und fest daran geglaubt, dass wir es schaffen. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich positiv denkt. Ich glaube, es geht immer irgendwie gut weiter. Wir wollten ein Teil der Lösung sein, und gerade mit einer Familie kann man die Flinte nicht einfach ins Korn werfen. Auch das Haus war ein Grund, nicht aufzugeben.

Warum?

Sebrich: Erst kürzlich besuchte die Herberge ein Mann wieder, der bereits 1951 als kleiner Junge dort war. Es gibt das Haus am Sudelfeld bereits so lange und ich bin froh, dass es auch noch länger besteht.

Der Weg war bestimmt nicht einfach.

Sebrich: Auch im vergangenen Jahr war mit 8000 Übernachtungen an Normalität noch nicht zu denken. Die Schulen waren überglücklich, als sie im Herbst endlich wieder zu Ausflügen durften.

Von Grund auf Optimisten: Die Bayrischzeller Herbergsleiterin Angie Sebrich und ihr Mann Mike mussten mit Corona viele Rückschläge verkraften. © BR

Wie sieht Ihre Prognose für das Jahr 2023 aus?

Sebrich: Die Zuversicht für heuer ist groß. Wir merken deutlich, dass es wieder aufwärts geht. Das spiegelt sich auch in den Buchungszahlen wider. Die Klassentermine unter der Woche sind bereits bis Sommer komplett ausgebucht. Mit insgesamt 10 500 Vorausbuchungen werden wir hoffentlich das Soll wieder erreichen. Ich könnte das Haus zweimal ausbuchen.

Immer mehr Schulen im Süden Deutschlands streichen das bei vielen Schülern beliebte Skilager. Wie sehen Sie die Debatte?

Sebrich: Ich kann beide Seiten verstehen, allerdings lebt gerade unsere Region vom Tourismus. Die Klimadebatte sollte ganzheitlich bewertet werden. Auch Formel-1-Rennen und Kreuzfahrten müssen dann in Frage gestellt werden. Man kann nicht alles zeitgleich haben: Das Freibad im Winter oder das Sommer-Skifahren. Das Leben ist wahnsinnig komplex geworden.

Gibt es einen Ausweg?

Sebrich: Corona hat vielleicht dabei geholfen, ein Stück weit geerdeter zu sein und sich auf das zu konzentrieren was wirklich zählt: Menschlichkeit und Miteinander, anderen Leuten zu helfen und wirkliche Werte zu vermitteln.

Sehen Sie Ihre Jugendherberge für die Zukunft gut aufgestellt?

Sebrich: Auf jeden Fall. Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind dabei Schlüsselwörter. Mit unterschiedlichen Programmen wie der Teambildung oder dem Greifvogel-Erlebnis möchten wir soziales Lernen, außerschulische Bildung ermöglichen. Junge Leute sollen bei uns unbeschwert sein. Wir wollen jungen Leuten die Möglichkeit geben, die gleichen Erlebnisse wie wir sie hatten, zu machen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.

je