Höchst vergnügliche Komplikationen: Stürmischer Applaus für bissige „Bunbury“-Inszenierung

Premiere Junge Bühne Miesbach

Der Titelheld existiert ebenso wenig real wie die Hauptfigur – ganz zu schweigen von so etwas wie einer richtigen Handlung.

Miesbach –Trotzdem macht die Komödie „Bunbury – Ernst sein ist alles“ des irisch-englischen Schriftstellers Oscar Wilde (1854 bis 1900) großen Spaß. Geschliffener Wortwitz und – bis heute gültige – bissige Gesellschaftskritik amüsierten Darsteller und Publikum gleichermaßen prächtig, als die Junge Bühne Miesbach mit dem Stück nun im Saal des Gasthofs Bräuwirt Premiere feierte. Unter der einfallsreichen Regie von Regina Weber-Toepel agiert ein präzises Team, das mit sichtlichem Vergnügen und belohnt mit viel Szenenbeifall Oscar Wildes überdrehte Typen und spitzig-spritzige Dialoge darstellt.

Roter Faden: Zwei Lebemänner und ihr Doppelleben

Für den roten Faden der Szenen sorgen die befreundeten Lebemänner Algie Moncrieff (Michael Probst) und Jack Worthing (Helmut Enzinger) – fabelhaft blasiert und übertrieben selbstsicher mit ihren Doppelleben. Algie hat für seine Frauenjagd-Ausflüge aufs Land seinen kranken Freund Bunbury erfunden, den es zu besuchen gilt. Jack zieht es in die Stadt, wo er sich als sein missratener Bruder Ernst ausgibt und austobt. Eng wird es, als es für Jack mit Algies Nichte Gwendolen Fairfax (köstlich zickig aufgedreht: Ute Bauer) ernst wird. Und für Algie mit Jacks Mündel Cecily Cardew (wunderbar aufmüpfig-verschämt pubertär: Sonja Fischbacher). Nun müssen die Fantasiegestalten Bunbury und Ernst irgendwie aus der Welt geschafft werden.

Ernstsein ist nicht alles

Dabei ergeben sich allerlei Komplikationen, an denen Gwendolens Mutter Lady Augusta Bracknell (herrlich umtriebig und standesbewusst-aufgeblasen: Monika Greindl), Cecilys Gouvernante Leticia Prism (überzeugend beflissen und prüde: Verena Flossmann) und der Pastor Dr. Frederick Chasuble (sehr hübsch gehemmt und eifrig: Thomas Mayer) mehr oder weniger aktiv mitstricken. Durch das Spiel mit Klischees und Vorurteilen über das Mit- und Gegeneinander von Weiblein und Männlein schwebt umwerfend dienstfertig und unauffällig Wolfgang Wastlhuber als Butler Merriman, der „unbedingt“ alles im Griff hat. Musikalisch-augenzwinkernde Zwischenbemerkungen liefert Roman Postel mit alten Schlager-Ohrwürmern, begleitet am Klavier von Peter Mittermeier, von „Sugar, Sugar Baby“ über „Schöner fremder Mann“ und „Männer sind Schweine“ bis zu „Ganz in Weiß“.

Weil Ernstsein doch nicht alles an diesem Theaterstück ist, dankten die Premierengäste mit langem und stürmischem Applaus für einen vergnüglichen Abend.

Weitere Vorstellungen „Bunbury – Ernst sein ist alles“ spielt die Junge Bühne Miesbach noch mal am Samstag, 13., Sonntag, 14., Freitag, 19., Samstag, 20., und Sonntag, 21. Mai, jeweils um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Bräuwirt am Miesbacher Marktplatz. Karten gibt es bei Buch am Markt, Marktplatz 19 in Miesbach, oder online unter www.junge-buehne-mies bach.de.

GUDULA BEYSE