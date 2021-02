Stahlblauer Himmel, eiskalte Temperaturen: Diese Kombination hat am Sonntag Tausende ins Freie gelockt. An den bekannten Ausflugszielen im Schlierach- und Leitzachtal herrschte Hochbetrieb. Massen von Menschen tummelten sich auch auf dem Schliersee – nicht gerade zur Freude der Wasserwacht.

Schliersee – Der Drang auf den Schliersee beginnt am Sonntag mit einer Gruppe Jugendlicher. Zwei Tore aus Schuhen gebaut, jeder einen Schläger in der Hand, spielen sie am Morgen in der Nähe des Kurparks Eishockey. Eine malerische Szene vor blauem Himmel und St. Sixtus, allerdings mit Schönheitsfehler: Nur rund 200 Meter weiter schwimmen Enten im offenen Wasser. Der See ist nur teils zugefroren, das Eis dünn.

+ Andrang auf dem teils zugefrorenen Schliersee © Thomas Plettenberg

Hunderte auf Schliersee: Wasserwacht warnt vor Einbruchgefahr

Ein Beobachter veröffentlicht ein Foto der Szene bei Facebook. Darunter schreibt er: „Die ersten Wahnsinnigen sind schon auf dem See.“ Es sollten nicht die Einzigen bleiben.

Binnen einer Stunde schreiben andere Facebook-Nutzer 25 Kommentare unter das Foto. Die meisten davon äußern sich kritisch. „Wo sind die Eltern?“, fragt einer. „Polizei informieren“, meint ein anderer. Einer sagt aber auch: „Das sind Seeanlieger, die kennen ihren See!“ Er wohne selbst an der Stelle. Das Eis trage die Kinder schon.

Rund eine Stunde nach Veröffentlichung des Fotos hat auch Simon Horst, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), vom Spiel der Jugendlichen erfahren. Die Wasserwacht Schliersee hat ihn informiert – sie sorge sich um die Sicherheit, sagt Horst unserer Zeitung auf Nachfrage. „Die Gefahr einzubrechen, ist sehr groß. Dass die Eisdecke nicht geschlossen ist, zeigt deutlich, dass das Eis nicht durchgängig tragfähig ist.“

+ Andrang auf dem teils zugefrorenen Schliersee © Thomas Plettenberg

Die Wasserwacht Schliersee positioniert sich bei Facebook auch selbst eindeutig: „Betreten der Eisfläche auf eigen Gefahr – keine Haftung“, schreibt sie. Die Menschen sollen sich, andere und die Retter nicht unnötig gefährden. Luft- und Wassertemperatur, Strömungen sowie Wassertiefe und Pflanzenbewuchs könnten Personen, die an einer Stelle problemlos auf dem Eis stehen, schon wenige Meter weiter einbrechen lassen.

Die Warnungen verhallen ungehört. Am Nachmittag tümeln sich beim Kurpark Hunderte Menschen auf dem Eis. Die meisten bleiben in Ufernähe, einige zieht es weiter hinaus auf den See. Manche sind mit Schlittschuhen unterwegs, andere mit Schlitten oder Kinderwagen. Eltern, Kinder, Senioren – Vertreter aller Generation sind jetzt auf dem Eis. Die Wasserwacht veröffentlicht Informationen zum Verhalten im Notfall: Eingebrochenen beruhigen, Notruf wählen, Eisfläche nur über mit Seil gesichert betreten.

Am Sonntag – so der Stand am frühen Abend – braucht diese Informationen glücklicherweise niemand. Alle Eissportler verlassen den See unbeschadet – wohl auf längere Zeit: Diese Woche soll es wärmer werden, das Eis tauen.

+ Andrang auf dem teils zugefrorenen Schliersee © Thomas Plettenberg

+ Andrang auf dem teils zugefrorenen Schliersee © Thomas Plettenberg

+ Andrang auf dem teils zugefrorenen Schliersee © Thomas Plettenberg