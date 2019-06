Tirol überrascht mit Lkw-Sperre zum Ferienstart - Polizei: Verschieben Sie Ihren Pfingsturlaub

Die Polizei warnt in einer Eilmeldung vor Urlaubsreisen mit dem Auto durch Tirol. Viel wird die Warnung nicht bringen. Ab Freitagmittag droht der Kollaps im Süden von München auf A8 und A93.

Irschenberg/Rosenheim - „Verkehrsteilnehmer, die nicht unbedingt am Freitag oder Samstag Richtung Süden fahren müssen, sollten ihre Reisepläne noch einmal überdenken“, das rät das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer aktuellen, als „Eilmeldung“ betitelten Mitteilung. Und das ist schon harter Tobak, dass die Polizei mal eben ganz Bayern davon abrät, in den Urlaub zu fahren.

Alle, die wirklich nicht in der Lage sind, ihren Urlaub zu verschieben, sollen laut Polizei immerhin ausreichend Getränke mitführen. Denn eins ist klar: Ab Freitagmittag droht das Chaos.

Auf A8 und A93 in Bayern: Ab Freitagmittag droht das Chaos

Die drastische Warnung kommt allerdings nicht aus dem Nichts. Das Pfingstwochenende inklusive Freitagnachmittag sind bekanntlich sowieso schon die Tage mit dem mit höchsten Verkehrsaufkommen des Jahres für die Strecken in den Süden. Und nicht nur ganz Bayern zieht es ab Freitag in Richtung Italien ans Meer. Auch Baden-Württemberg hat Ferienstart - und Berlin.

Blockabfertigung und Ferienverkehr - Polizei rät: Verschieben Sie Ihren Pfingsturlaub

Und nicht Wenige nutzen die bekannteste und direkteste Strecke in den Süden: durchs Inntal nach Tirol und über den Brenner.

Irgendwie scheinen damit die Tiroler zunehmend ein Problem zu haben. Denn quasi aus dem nichts heraus überraschen die Tiroler mit einer Spontan-Blockabfertigung. Diese gilt ab Freitag 12 Uhr. In der Nacht zum Samstag bis 5 Uhr herrscht dann sowieso Lkw-Fahrverbot. Dann starten die Tiroler eine zweite Blockabfertigung - und zwar ab 5 Uhr morgens am Samstag.

Blockabfertigung bei Kufstein: Es droht ein ewiger Stau

Blockabfertigung heißt: Auf der Inntalautobahn A93 bei Kufstein-Nord werden durch österreichische Einsatzkräfte in Fahrtrichtung Süden die Lkw gezählt und bei Erreichen einer von Tirol festgelegten Kapazitätsgrenze von etwa 250 bis 300 Lkw pro Stunde deren Fahrt verlangsamt oder nötigenfalls auch angehalten.

Für alle Urlauber aus Bayern und Deutschland, die Freitag oder Samstag ebenfalls losrollen wollen, heißt das: Lkw werden erst auf der Inntalautobahn, dann auf der A8 einen Stau bilden, der schon 2018 bis nach München zurückgereicht hat (Merkur.de*).

Achtung auch an alle A8-Pendler ab München

Betroffen sind freilich auch sämtliche Pendler, die Freitag nach Feierabend in Richtung Süden nach Hause fahren wollen. Schon ohne die völlig überraschende Blockabfertigung warnte der ADAC bereits vehement vor einem Mega-Stau auf A8 und A93 zum Ferienstart (Merkur.de*).

Verkehrspolizei Rosenheim sowie Autobahnpolizei Holzkirchen kündigen deshalb an, bereits vorsorglich das Tempolimit auf allen betroffenen Autobahnen auf 80 km/h herunterzusetzen. Zusätzlich gilt ein Überholverbot für alle Lkw ab 3,5 Tonnen.

Speziell an die Lkw-Fahrer richtet sich die Polizei: Die Lkw-Fahrer werden zudem aufgefordert, die Ein- und Ausfahrten an den Anschlussstellen sowie an den Parkplätzen auf jeden Fall freizuhalten. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Parken auf der Autobahn, auch auf dem Seitenstreifen, verboten ist. Die Einsatzkräfte werden das Parkverbot konsequent durchsetzen und ahnden.

Und klar für alle sollte freilich sein: Im Falle eines Staus muss außerdem unbedingt eine Rettungsgasse gebildet werden.

Wer sich jetzt an die Karte setzt und nach Alternativen sucht, sei gewarnt. Wenn man jetzt nicht gleich über Passau oder den Bodensee fahren will, bleibt einmal der Fernpass. Der ist allerdings aktuell oft wegen Bauarbeiten gesperrt (Merkur.de*). Dann gibt es da noch den Achenpass über Tegernsee oder Lenggries. Beide Strecken sind schon allein wegen regionalen Ausflüglern an Tegernsee und in die Berge erfahrungsgemäß ähnlich hoffnungslos überlastet.

kmm

