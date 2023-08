350 Gramm Marihuana im Motorraum: Münchner (38) nach Kontrolle am Irschenberg in U-Haft

Von: Sebastian Grauvogl

Marihuana hat die Polizei im Motorraum eines BMW sichergestellt (Symbolfoto). © DPA / Stefan Puchner

350 Gramm Marihuana hat ein 38-jähriger Münchner im Motorraum seines BMW geschmuggelt. Die Polizei stoppte ihn am Irschenberg. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Irschenberg - Ein BMW mit Ausfuhrkennzeichen fiel Beamten der Grenzpolizei Raubling bei einer Kontrolle am Dienstag, 8. August, an der Autobahnanschlussstelle in Irschenberg auf. Gegen 10 Uhr stoppten sie den Fahrer, einen 38-Jährigen aus München - und lagen laut Pressebericht mit ihren geschulten Augen genau richtig.

Schon bei einer ersten Durchsicht des Wagens entdeckten die Polizisten gut sechs Gramm Kokain im Dachhimmel. Den richtig dicken Drogen-Fund machten sie dann aber im Motorraum: drei Päckchen mit insgesamt gut 350 Gramm Marihuana.

Die Beamten nahmen den Münchner vorläufig fest. Der Arbeitsbereich für Rauschgiftdelikte der Kripo Miesbach übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen. Der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht München erließ einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen, unter anderem wegen des Besitzes einer „nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln“. Der Mann kam dann in eine Justizvollzugsanstalt.

