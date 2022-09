Launiger Festakt mit ernstem Hintergrund

Bei der 50-Jahr-Feier referierte Dorfleiter Wolfgang Hodbod (am Mikro). In der ersten Reihe: (v.l.) seine Stellvertreterin Annette Ehnes, Olaf von Löwis, Caritas-Verbands-Vorsitzende Gabriele Stark-Angermeier und Ilse Aigner. © Cs

Halt geben, Tränen trocknen, Vorbild sein: Seit einem halben Jahrhundert sorgen die Mitarbeiter des Kinderdorfes in Irschenberg für ihre Schützlinge. Beim Festakt anlässlich des Jubiläums erinnerten Einrichtungsleiter und Würdenträger an die Anfänge vor 50 Jahren.

Irschenberg – Eigentlich sollte eine Foto-Show die Vorträge von Dorfleiter Wolfgang Hodbod, seiner Stellvertreterin Annette Ehnes und von Schulleiter Thomas Wimmer am Freitagnachmittag veranschaulichen. Doch eine Cyber-Attacke auf den größten Sozialverband in Oberbayern vor wenigen Tagen (wir berichteten im überregionalen Teil) hatte sämtliches Datenmaterial plattgemacht.

Hodbod und sein Team stemmten das – wie alles in ihrem Arbeitsleben, das zweifellos viele ernste Probleme bringt: Immerhin stellen sie sich keiner geringeren Aufgabe, als rund 90 Kindern aus zerrütteten Familien Halt, Geborgenheit und ein gutes Selbstwertgefühl zu geben. 24 Stunden lang an 365 Tagen im Jahr. Sie plauderten so launig und informativ drauf los, dass die Zeitreise in Vergangenheit und Zukunft auch ohne Präsentation anschaulich geriet. Und immerhin: Der von einem externen Medienhaus produzierte Film über das Kinderdorf konnte gezeigt werden. Und rührte die Gäste, darunter Schwester Rosa und Schwester Evodia vom Orden der Heiligen Familie, die ab 1972 in Irschenberg Pionierarbeit geleistet hatten. Auch Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner (CSU), sein Miesbacher Kollege Gerhard Braunmiller (CSU) und Landrat Olaf von Löwis (CSU) waren da, sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), die in ihrer Funktion als Vorsitzende des Fördervereins Caritas Kinderdorf gekommen war.

Hodbod schilderte den gesellschaftlichen Kontext, in dem sich in Irschenberg zunächst ein klassisches Kinderdorf entwickelte – und schließlich der differenzierter Jugendhilfeverband von heute samt sonderpädagogischem Förderzentrum bis zur 9. Klasse, Eltern- und Angehörigenberatung, Außenwohngruppen und ambulanten Hilfen. „Die Heimlandschaft war bis in die 60er-Jahre von großen Anstalten geprägt. Dort lebten Minderjährige in großen Gruppen, streng nach Geschlecht und Alter getrennt“, erklärte Hodbod. Die Pädagogik sei rigide gewesen und habe die Erziehung zum Gehorsam zum Ziel gehabt. Doch von Anfang an habe es auch Reformbewegungen gegeben. Darunter die geschlechts- und altersgemischte „Waisenfamilie“, die die Schwestern von der Heiligen Familie 1916 in Donauwörth gegründet hatten – der Vorläufer der heutigen Kinderdorffamilien. Zwar wurde das Modellprojekt 1920 wieder eingestellt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten die Schwestern in Stakheim bei Mühldorf eine ähnliche Einrichtung. In Familiengruppen mit einer Schwester als Gruppenmutter versorgten sie Kriegswaisen und Flüchtlingskinder. Ende der 1960er-Jahre war das Haus – ein altes Lazarett – nicht mehr zeitgemäß. Ein neues Quartier musste gefunden werden.

Da passte es, dass der damalige Caritasdirektor Franz Sales Müller vorhatte, ein Kinderdorf zu bauen. Er hatte einen Gegenentwurf zur damaligen Heimerziehung im Sinn. Auch unter dem Eindruck der Studentenproteste, die ab Ende der 60er-Jahre die Zustände in den Heimen anprangerten. Mithilfe des heute noch bestehenden Fördervereins gründete er das Kinderdorf. 1972 zogen die Schwestern und Kinder aus Stakheim ein.

Bürgermeister Klaus Meixner kann sich an die ersten Bewohner noch heute erinnern: „Vom ersten Tag an sind die Angi, der Kaspar und der Horst mit mir im Schulbus nach Miesbach gefahren“, erzählte er in seinem Grußwort. Er bedauere, nicht zu wissen, was aus den drei Mitschülern geworden sei. Aber er sei stolz, das Caritas-Kinderdorf in Irschenberg zu haben, das zum Ansehen Irschenbergs beitrage. In den 80er-Jahren stand ein Besuch der Einrichtung sogar bei Staatsbesuchen hochrangiger Politiker auf dem Damenprogramm.

Ilse Aigner sagte: „Wer wie ich das Glück hatte, in einer intakten Familie aufzuwachsen, kann gar nicht ermessen, was es bedeutet, keine zu haben.“ Umso bedeutsamer sei es, dass es diese Einrichtung gebe. Aigner eröffnete im Anschluss an den Festakt offiziell den neuen Nass-Spielplatz des Kinderdorfes, den der Förderverein finanziert hatte.

Landrat Olaf von Löwis dankte dem Kinderdorf-Team: „Ohne ihr Herzblut und Engagement würde in unserer Gesellschaft eine deutliche Lücke klaffen.“

