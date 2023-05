A8 am Irschenberg: Anschlussstelle nachts wegen Bauarbeiten gesperrt

Viel befahren: die A8 am Irschenberg (Symbolfoto). © Rolf Poss / IMAGO

Autofahrer aufgepasst: Die Autobahnanschlussstelle Irschenberg in Richtung Salzburg wird zwei Nächte lang voll gesperrt. Grund ist eine umfangreiche Erneuerung der Fahrbahn.

Irschenberg – Auf der Autobahn findet im Bereich Irschenberg – so das Wetter passt – an den nächsten beiden Tagen eine umfangreiche Erneuerung der Fahrbahn in Richtung Salzburg statt. Die Anschlussstelle Irschenberg in südöstlicher Richtung ist daher am Dienstag, 2. Mai, und Mittwoch, 3. Mai, jeweils ab 18 Uhr bis 6 Uhr des folgenden Tages komplett gesperrt. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Wegen der Erneuerung der Ein- und Ausfahrtsrampen ist in den beiden Nächten auch keine Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Irschenberg möglich. Die Umleitung erfolgt über die benachbarten Anschlussstellen Weyarn und Bad Aibling. Die Anschlussstelle in Fahrtrichtung München bleibt geöffnet.

