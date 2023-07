Autobahn-Anschlussstelle Irschenberg: Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden

Von: Sebastian Grauvogl

Die Feuerwehr war bei beiden Unfällen im Einsatz (Symbolfoto). © dpa

Zwei Verkehrsunfälle am gleichen Ort: Auf der B 472 bei Irschenberg an der Auffahrt zur A8 in Richtung Salzburg krachte es am Donnerstag innerhalb weniger Stunden zwei Mal.

Irschenberg - Das erste Mal krachte es gegen 11.10 Uhr. Wie die Polizei meldet, wollte ein 36-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen in einem Mittelklasse-Pkw an genannter Stelle auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegen nach links übersah er den Kleinwagen einer entgegenkommenden 67-jährigen Fischbachauerin. Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Dabei wurde der Kleinwagen gegen den Pkw eines 50-Jährigen aus Irschenberg geschleudert. Die Frau aus Fischbachau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Beifahrerin des Unfallverursachers. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden zum Teil hohe Sachschäden. Der Unfallverursacher muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Feuerwehr Irschenberg war im Einsatz. Es kam zum Teil zu massiven Verkehrsstörungen.

Der zweite Unfall ereignete sich wenige Stunden später um 17.35 Uhr an exakt gleicher Stelle. Auch hier kam es zum Zusammenstoß. Diesmal übersah ein 18-jähriger norwegischer Staatsbürger mit einem Mittelklasse-Pkw, der links abbog, den entgegenkommenden Oberklasse-Pkw eines 28-jährigen aus Aying. Verletzt wurde niemand, die Sachschäden liegen laut Polizei im mittleren Bereich. Erneut waren die Ehrenamtlichen der Feuerwehr Irschenberg im Einsatz, erneut kam es zu massiven Verkehrsstörungen.

