A8: Initiativen wollen Autobahnausbau stoppen - Grünen-Abgeordneter lädt zu Treffen

Keine Priorisierung gewünscht

Von Alexandra Korimorth schließen

Grünen-Abgeordneter Karl Bär will herausfinden, wer sich an der A8 gegen deren geplanten Ausbau stark machen würde. Ziel ist eine geeinte Allianz.

Irschenberg – Es waren zwar nur ein Dutzend Interessierte, die sich im Irschenberger Sportstüberl einfanden, dafür aber bekanntermaßen streitbare Geister, die sich bei verkehrspolitischen Fragen für ihre Gemeinden oder schon mehrfach für Bürgerinitiativen stark gemacht haben. Bis aus Siegsdorf (Kreis Traunstein) war etwa Grünen-Gemeinderätin Marlis Neuhierl-Huber von der Bürgerinitiative „A8 – Bürger setzen Grenzen“ in Begleitung ihres Vorstandskollegen Josef Fortner aus Achenmühle-Rohrdorf angereist. Als einziger Bürgermeister in der Runde war Simon Hausstetter (Bürgerblock) aus Rohrdorf (Kreis Rosenheim) mit dabei. Und aus dem Landkreis Miesbach nahmen SPD-Kreisrätin Christine Negele, Fred Langer vom Bund Naturschutz und etliche Mitstreiter der Bürgerinitiative Irschenberg um Florian Kories teil.

Sie alle hatten unterschiedliche und eben überwiegend ihre Gemeinde oder ihren Landkreis betreffende Informationen über den Stand der Ausbaumaßnahmen, die Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) unter anderem für die A8 plant. Der eine berichtete von einem Flächenverbrauch von 75 Hektar landwirtschaftlicher Fläche in der Gemeinde Rohrdorf beziehungsweise von 100 Hektar in der Gemeinde Frasdorf, die dem Ausbau der A8 zum Opfer fallen würden. Die andere von Verlegungen von Autobahnausfahrten, notwendigen, aber flächenfressenden Begradigungen von Kurven, enormen Abgrabungen und Lärmschutzwänden, die – falls überhaupt vorgesehen – den Lärm eher weiter die Berge hinauftragen als eindämmen würden. Man war sich einig, dass man einheitliche Informationen für die gesamte A8 haben möchte.

Negele will Verbände um Positionierung bitten

Neuhierl-Huber forderte auch eine einheitliche Sprachregelung, damit klar sei, was mit den verschiedenen Ausbauvarianten gemeint sei. Wenn von „dreispurigem Ausbau“ die Rede ist, dann sind damit insgesamt sechs Spuren plus zwei Standspuren gemeint. Beim vierspurigen Ausbau sogar acht Spuren plus Standspuren. Zur Gewinnung weiterer Mitstreiter schlug sie zur Veranschaulichung auch eine Computeranimation vor. Bürger ließen sich insbesondere über das Thema Verkehrslärm motivieren.

Wichtig aber seien bekannte Ansprechpartner vor Ort, wie es BN-Vorstand Langer in Sachen Holzkirchner Umgehung war. Bär erachtete aus Erfahrung auch Kooperationen mit den Bauernverbänden als möglich. Negele bot sich an, noch vor der Kreistagssitzung im Juni alle „üblichen verdächtigen“ Verbände um eine Positionierung zum Thema zu bitten, damit der Bürgerwille dargelegt werde.

Bär soll Fragen in Berlin klären

Angestrebt wird jedenfalls eine große, bunte, übergreifende Allianz, möglichst über fünf Landkreise hinweg. Bär, der auch Grünen-Betreuungsabgeordneter für den Kreis Rosenheim ist, wurde beauftragt, in Berlin diverse rechtliche und verfahrenstechnische Fragen abzuklären. Er hatte eingangs die Zusammenhänge und Unwägbarkeiten der aktuellen politischen Lage im Koalitionsausschuss im Hinblick auf die Verkehrspolitik, die Finanzierung der Projekte, die Planungsbeschleunigung und das Klimaschutzgesetz erklärt.

Dabei stellte sich heraus: Auch wenn bereits seit über 40 Jahren über den Ausbau der A8 diskutiert wird, so sei doch jetzt durch diese Priorisierung und Planungsbeschleunigung Gefahr in Verzug: „Wenn die Bagger erst da sind, ist es zu spät“, stellte Neuhierl-Huber fest. Am brenzligsten sei die Situation wohl am Bernauer Berg, weil sich dieser Bauabschnitt zur Erweiterung der A8 bereits im Planungsverfahren befindet.

Das nahe liegende Ziel sei, aus der Priorisierung wieder herauszufallen, etwa weil die entsprechenden Gutachten als nicht mehr aktuell oder als „Kaffeesatzleserei ohne Querberechnungen“ (Langer) enttarnt würden. Bär wurde beauftragt, aktuelle Informationen über die geplanten Maßnahmen bei der Bundesautobahngesellschaft zu eruieren und ein nächstes Treffen in etwa sechs Monaten zu organisieren. Dann aber mit noch mehr Mitstreitern. ak

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.