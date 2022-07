Strafe für beide Beteiligten

Eine 18-jährige Augsburgerin hat einen Unfall auf der A8 an der Auffahrt bei Irschenberg verursacht, weil sie die Länge des Beschleunigungsstreifens falsch einschätzte. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Irschenberg - Eine 18-jährige Augsburgerin hat am Freitagabend einen Unfall auf der A8 an der Auffahrt bei Irschenberg verursacht, weil sie die Länge des Beschleunigungsstreifens falsch einschätzte. Laut Polizei wollte die Frau gegen 18.20 Uhr auf die Autobahn Richtung München auffahren, als dort gerade ein Italiener (79) in seinem Mercedes mit Anhänger unterwegs war. Am Ende des an dieser Stelle nicht in einen Standstreifen endenden Beschleunigungsstreifens fuhr die 18-Jährige immer noch neben dem Italiener und musste sich entscheiden, ob sie in die Leitplanke oder das Gespann fährt. Sie wählte das Gespann, zog nach links und kollidierte mit dem Mercedes samt Anhänger.

A8/Irschenberg: 18-Jährige fährt an Auffahrt in Mercedes

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von geschätzt jeweils 15.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Frau muss nun mit einem Bußgeld von 110 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Auch den Italiener erwartet eine Strafe: Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 79-Jährige nun eine Fahrerlaubnis der Klasse B besitzt. Diese reicht nicht, um den Anhänger führen zu dürfen. Die Polizei wird gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis einleiten. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Italiener noch vor Ort 400 Euro als Sicherheit für die zu erwartende Geldstrafe leisten musste.

Nach dem Unfall sperrte die Polizei die A8 kurzzeitig vollständig zur Säuberung der Fahrbahnen. Kurz darauf gab sie eine Spur wieder frei. Insgesamt behinderten die Maßnahmen den Verkehr Richtung München für etwa zwei Stunden. Um 20.30 Uhr schloss die Autobahnmeisterei Holzkirchen die Reinigung der Fahrbahn ab und die Beamten gaben die Autobahn wieder komplett frei.

