Bei Regen verlor ein Autofahrer auf der A8 am Irschenberg die Kontrolle über sein Anhängergespann - und löste damit ein weiteren Unfall aus.

Irschenberg - Auf regennasser Fahrbahn verlor ein Autofahrer am Samstagabend gegen 22 Uhr auf der A8 in Richtung Salzburg im Gefälle des Irschenbergs die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. Der Opel des 57-Jährigen aus Hausham kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der Wagen samt Anhänger blieb quer auf der mittleren und rechten Spur stehen, teilt die Polizei mit.

Auto mit Anhänger prallt auf A8 am Irschenberg in Leitplanke - und löst Kettenreaktion aus

Eine 28-Jährige aus Rosenheim, die auf der mittleren Spur der A8 in Richtung Salzburg unterwegs war, musste mit ihrem Fiat reflexartig nach links ausweichen, um nicht in den querstehenden Anhänger zu rasen. Durch die Dunkelheit war dieser erst spät zu erkennen.

Autofahrerin muss ausweichen - 22-Jähriger bemerkt das zu spät

Das Ausweichmanöver der Autofahrerin kam für einen nachfolgenden 22-Jährigen aus Stegaurach überraschend. Er konnte ein Auffahren mit seinem Skoda nicht mehr verhindern und prallte in das Heck des Fiats. Beide Autofahrer konnten ihre Wagen allerdings unter Kontrolle halten - und fuhren so an der nächsten Ausfahrt von der A8 ab.

Zur Sicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Irschenberg und Au sowie die Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort im Einsatz. Gegen 22.45 Uhr konnten alle Spuren wieder freigegeben werden. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

mm/tz