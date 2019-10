Transporter drängt BMW-Fahrer: Unfall mit schlimmen Folgen - Drängler flieht

Auf A8 am Irschenberg hat es einen Unfall gegeben. Ein Transporter scherte zu eng ein, ein BMW wurde dabei zerstört, der Fahrer verletzt. Der Transporterfahrer floh.

Irschenberg - Wie die Autobahnpolizei berichtet, war ein 78-jähriger Autofahrer aus München mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Salzburg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Irschenberg wurde der Münchner von einem roten Kleintransporter oder Kastenwagen auf dem mittleren Fahrstreifen rechts überholt. Dieser scherte im Anschluss so knapp vor dem 78-Jährigen auf die linke Fahrspur ein, sodass der BMW-Fahrer sich gezwungen sah, nach links auszuweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

A8/Irschenberg: Transporter schert zu eng ein - BMW-Fahrer verletzt

Dabei geriet der BMW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Der geschädigte Fahrzeuglenker erlitt aufgrund des Zusammenstoßes leichte Kopfverletzungen und wurde nach dem Leisten von Erste Hilfe durch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer ins Krankenhaus verbracht. Am BMW entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde vor Ort auf etwa 15.000 Euro geschätzt. An der Schutzplanke entstand außerdem ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

A8/Irschenberg: Transporter schert zu eng ein - BMW hat Totalschaden

Eine unbeteiligte Zeugin hat sich unmittelbar nach dem Unfallereignis bei der Polizei gemeldet und konnte die Angaben zum verursachenden Fahrzeug konkretisieren. Es handelte sich vermutlich um einen roten Kleintransporter mit Werbeaufkleber auf der Rückseite. Des Weiteren soll der Transporter eine Rosenheimer Zulassung gehabt haben. Die Ermittlungen dauern an.

A8/Irschenberg: Transporter schert zu eng ein - Polizei sucht Unfallfahrer

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachten haben und insbesondere Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08035-90680 zu melden.

