Drogenschmuggel: Familienvater (56) am Irschenberg erwischt

Mit Kokain an Bord fuhr ein 56-jähriger Familienvater aus dem Saarland im Februar 2019 quer durch Europa. Am Irschenberg erwischte ihn die Polizei.

Irschenberg/München – Kurierfahrer werden immer benötigt. Das gilt offenbar auch für das Drogengeschäft. Nur so lässt sich erklären, warum ein Familienvater (56) aus dem Saarland offenbar jahrelang mit Kokain durch Bayern fuhr – bis er im Februar 2019 bei einer Kontrolle am Irschenberg erwischt wurde. Seit gestern muss sich der 56-Jährige vor dem Landgericht München II verantworten.

Eigentlich wollte der gebürtige Syrer Medizin studieren. Doch dafür fehlte das Geld. Also bewarb er sich 1983 nach dem Abitur um einen Posten als Kampfpilot. Wegen einer anderen politischen Gesinnung schied er aber nach anderthalb Jahren aus dem Militär aus. Es folgten Jobs als Fensterbauer in Jordanien. 1989 kam er erstmals nach Deutschland. Er heiratete, zweimal, bekam zwei Kinder aus erster und fünf Kinder in zweiter Ehe. Die große Schar brachte ihn in massive finanzielle Probleme. „Die Syrer haben zu viele Kinder“, bemerkte er später und fügte hinzu, dass die Deutschen das schlauer anstellten.

2016 wurde ihm einmal wegen Geldmangels für zehn Tage der Strom abgestellt. Möglicherweise erinnerte er sich an das schnelle Geld, das er angeblich 2001 schon einmal mit Drogen erzielt hatte. Die Fahnder gingen zumindest nach der Kontrolle am Irschenberg nicht von einer Einzelfahrt aus. Dafür sprechen verschiedene Chat-Protokolle sowie Telefonnummern in seinem Handy, die nach Holland, Belgien und in die Türkei führten.

Bei der Kurierfahrt im Februar 2019 kam der Angeklagte aus den Niederlanden und wollte in die Türkei. „Der Polizist, der mich erwischt hat, dem gebe ich einen Handkuss“, haderte der Kurier mit seiner damaligen Verfassung: „Ich hatte den Verstand verloren, bin mit Kokain in der Tasche über zehn Grenzen.“ In diesem Moment grätschte ihm sein Verteidiger Adam Ahmed in den Redefluss, denn eigentlich hätte der 56-Jährige gar nichts zum Anklage-Vorwurf sagen sollen.

Tatsächlich glaubte nicht jede der Richterinnen an die aktuelle vorgetragene Finanzmisere und den familiären Druck, den der Mann schilderte. Vielmehr sprach eine dauerhafte Tätigkeit als Kurierfahrer für sein Grenzpendeln. Der 56-Jährige selbst beschrieb sich als intensiven Kokain-Konsumenten. Seine Haar-Analyse sprach dagegen. Die gefundene geringe Menge hätte auch von der alleinigen Berührung des Kokains stammen können, sagte eine Richterin. Und tatsächlich berichtete der Angeklagte auch von Zeiten, in denen er gar nichts konsumiert hatte. „Sein Konsumverhalten ist relativ diszipliniert“, erklärte ein Gutachter.

Verminderte Schuldfähigkeit wegen „verlorenen Verstands“ schied damit schon im Vorfeld aus. Seiner Frau hatte der Angeklagte nichts von seinem Laster erzählt. Angeblich hätte sie ihn sofort verlassen, behauptete der 56-Jährige. Dieser Punkt blieb in der Verhandlung strittig. Der Prozess am Landgericht München II dauert an.